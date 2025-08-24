Horóscopo semanal del 24 al 29 de agosto de 2025: qué dicen los astros según Mhoni Vidente, signo por signo

Cada semana, Mhoni Vidente, una de las astrologa y vidente más reconocidas del país, nos trae las predicciones más esperadas del zodiaco. Con su habilidad para interpretar los movimientos astrológicos y su don para predecir eventos futuros, Mhoni nos guía a través de los altibajos de la vida, brindándonos consejos valiosos para enfrentar cada semana del mes. Ya sea en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, su horóscopo semanal para los 12 signos es la clave para entender lo que los astros tienen reservado para nosotros.

Descubrí qué te depara esta semana del 24 al 29 de agosto de 2025 de la mano de Mhoni Vidente en su canal de Youtube.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Carta del tarot: El Emperador



Aries, esta semana es clave para organizarte. Controla gastos como colegiaturas y útiles escolares, y sé previsor con imprevistos. Eres el pilar de tu hogar, pero no permitas que abusen de tu generosidad. Habrá mucho trabajo y trámites por actualizar. Cuida tu circulación, evita el exceso de sal y azúcar, camina más y haz ejercicio. Tu intuición te guía: si sientes cambiar de casa o trabajo, ¡hazlo! Un dinero extra llegará, y un proyecto pagado en moneda extranjera está en puerta.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 02, 05, 36

Colores: Rojo y amarillo

Arcángel: Rafael (te cura cuerpo, alma y espíritu)

Consejo: Prende una veladora por un ser querido fallecido, pide su intercesión y haz una limpieza energética en tu hogar. Amarra un listón verde o rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo para atraer buena energía. Si estás en pareja, un embarazo podría estar cerca. Signos compatibles: Acuario, Capricornio, Leo.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Carta del tarot: El Mundo

Tauro, prepárate para cambios y nuevos proyectos. Tu entusiasmo y buena vibra te hacen destacar, pero sé discreto y evita chismes. No cargues con los problemas de todos; suelta y enfócate en ti. Tu semana estará llena de trabajo y gastos escolares, pero también de oportunidades para estudiar finanzas o administración. Cuida tus pulmones y garganta, consume más cítricos. Un regalo inesperado te alegrará.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 12, 18, 26

Colores: Rojo y azul

Arcángel: Jofiel (te ayuda con negocios y contratos)

Consejo: Usa una cadenita de plata y agua bendita para protección. Evita fraudes y no prestes dinero. Signos compatibles: Virgo, Capricornio, Acuario. Conecta con la naturaleza para liberar energías negativas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Carta del tarot: El Carruaje

Géminis, avanza sin detenerte. Esta semana trae trabajo, estrés y cambios laborales importantes. Mantente enfocado y haz tu mejor esfuerzo. Estudiar inglés, política o liderazgo te abrirá puertas. Cuida tu mente: el estrés y el insomnio pueden afectarte. Camina, medita y toma agua para equilibrarte. Recuperarás algo perdido o un dinero adeudado. Analiza bien las propuestas de negocios.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 09, 27, 41

Colores: Amarillo y verde

Arcángel: Uriel (te abre puertas de abundancia)

Consejo: Usa un escapulario o listón rojo en el tobillo derecho con tres nudos. Evita amistades hipócritas y haz mantenimiento en tu hogar. Signos compatibles: Acuario, Sagitario, Libra.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Carta del tarot: Rueda de la Fortuna

Cáncer, es un momento decisivo para avanzar. Analiza qué te hace feliz y elimina lo que te pesa. Sé un poco más egoísta y priorízate. Cuida tu espalda y evita cargar cosas pesadas. Paga deudas y mantente cerca de tu familia y amistades verdaderas. Un viaje o trámite de visa está en el horizonte.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 04, 40, 77

Colores: Blanco y azul

Arcángel: Miguel (te protege en momentos difíciles)

Consejo: Prende una veladora blanca y busca la magia en la naturaleza. Evita los celos y participa en concursos o proyectos, ¡ganarás! Signos compatibles: Piscis, Escorpión, Capricornio.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Carta del tarot: El Sol

Leo, la abundancia y el éxito te persiguen. Cuida tu hígado, páncreas y riñones; reduce azúcares y alcohol. Habrá mucho trabajo y gastos escolares, pero también la compra de algo grande como un coche. Sé discreto con tus planes para evitar envidias. Revisa tu vista y renueva tu celular.

Mejor día: Jueves

Números mágicos: 04, 08, 35

Colores: Blanco y rojo

Arcángel: Metatrón (te da carisma y poder)

Consejo: Usa un listón blanco o rojo en el tobillo izquierdo y perfume de cítricos. Estudia algo relacionado con gastronomía o nutrición. Signos compatibles: Sagitario, Aries, Virgo..

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Carta del tarot: El Loco

Virgo, es tu momento de madurar y avanzar. Arregla tu casa, papeles legales y sigue estudiando (inteligencia artificial o administración). Cuida tu estómago y evita el picante. Tu cumpleaños trae siete golpes de suerte y un regalo inesperado. No peques de ingenuo; protege tu energía.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 10, 18, 25

Colores: Azul y amarillo

Arcángel: Gabriel (te da estabilidad y contratos nuevos)

Consejo: Lleva la imagen de Gabriel en tu cartera y prende una veladora blanca. Signos compatibles: Capricornio, Aries, Tauro.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Carta del tarot: La Torre

Libra, toma decisiones para avanzar y prioriza tu felicidad. Cuida tu piel, cabello y dentadura; visita al dentista. Evita fraudes y no prestes dinero. Estudia idiomas o liderazgo y planifica tus vacaciones. Un proyecto laboral está en camino.

Mejor día: Miércoles

Números mágicos: 06, 15, 49

Colores: Verde y blanco

Arcángel: Miguel (te protege de energías negativas)

Consejo: Mantén el equilibrio en tu vida y evita corajes. Signos compatibles: Acuario, Aries, Géminis. Una propuesta de amor verdadero podría llegar.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Carta del tarot: La Templanza

Escorpión, mantén la calma y controla emociones como celos o enojos. Cuida tu espalda baja y piernas. Habrá trabajo, juntas laborales y un posible ascenso. Compra ropa nueva y evita chismes o inversiones riesgosas. Un dinero del pasado regresa.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 11, 14, 30

Colores: Blanco y rojo

Arcángel: Metatrón (te libra de envidias)

Consejo: Arregla tu hogar y protégelo de energías negativas. Signos compatibles: Tauro, Cáncer, Escorpión.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Carta del tarot: El Mago

Sagitario, pide y se te dará. Cuida tu garganta, pulmones y estómago. Habrá trabajo, juntas y gastos escolares. Cierra ciclos con amores del pasado y protégete de envidias. Estudia idiomas o arte para crecer profesionalmente.

Mejor día: Lunes

Números mágicos: 17, 33, 66

Colores: Naranja y verde

Arcángel: Uriel (te trae abundancia)

Consejo: Usa un listón amarillo o rojo en el tobillo izquierdo. Signos compatibles: Cáncer, Leo, Aries.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Carta del tarot: As de Oros

Capricornio, la estabilidad económica continúa. Sé discreto con tus planes y evita enojos. Paga deudas y compra algo nuevo, como un coche. Un viaje corto o negocio extra está en puerta. Estudia derecho, política o inteligencia artificial.

Mejor día: Viernes

Números mágicos: 03, 21, 30

Colores: Rojo intenso y blanco

Arcángel: Miguel (te protege de energías tóxicas)

Consejo: Usa perfume y corta tu cabello para renovarte. Signos compatibles: Escorpión, Virgo, Tauro.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Carta del tarot: El Ermitaño

Acuario, eres la luz de muchos, pero toma decisiones para avanzar: divórciate, cambia de trabajo o estudia. Cuida tus dientes, oídos y garganta. Evita prestar dinero y sé discreto con tus planes. Un nuevo proyecto laboral llega.

Mejor día: Martes

Números mágicos: 01, 15, 29

Colores: Naranja y amarillo

Arcángel: Rafael (te cura y protege)

Consejo: Usa un listón verde o rojo en el tobillo izquierdo. Signos compatibles: Tauro, Libra, Escorpio.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Carta del tarot: La Fuerza

Piscis, tienes la fuerza para resolver problemas. Un cambio laboral o proyecto nuevo te impulsa. Cuida tus hormonas y ve al médico si es necesario. Evita chismes y personas negativas. Estudia medicina, diseño o comunicaciones.