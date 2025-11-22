Esta semana, Marcelo Tinelli renunció a su programa de streaming en Carnaval. Según explicó en una publicación de Instagram, el conductor quiere enfocarse en su familia y, para eso, necesita dedicarle todo su tiempo. Ahora, se conoció quién es la mega figura que ocupará su lugar.

Filtraron quién es el reemplazo de Marcelo Tinelli en Carnaval

Después de los rumores que anticipaban su salida, Marcelo Tinelli confirmó su renuncia a Estamos de paso, el ciclo de streaming en Carnaval que compartía con sus hijas. El conductor sostuvo que debía priorizar su vida familiar tras la interna que estalló luego de la denuncia de Juanita por amenazas, y que, por ese motivo, necesitaba alejarse del programa.

Tras oficializar su decisión a través de un posteo en Instagram —en el que también aseguró que regresará al canal en los próximos meses—, se reveló quién ocupará su franja horaria. Según informó Marina Calabró, el encargado de cubrir el espacio será Jorge Rial.

“¡JR, por supuesto!”, afirmó la periodista, en referencia a Rial, una de las principales figuras de Carnaval. Y agregó: “Se salió con la suya: vuelve a su horario original y les está diciendo a los dueños de Carnaval ‘¿vieron que este no iba a durar nada?’”.

Marcelo Tinelli y su hija Juana

Luego de confirmar el nuevo rol que tendrá Jorge Rial dentro del canal, Marina Calabró también habló de un supuesto enfrentamiento entre el exlíder de Intrusos y Marcelo Tinelli: “Tinelli salía martes y miércoles. Ahora, Jorge Rial vuelve a los miércoles con Canosa, y fue como una mojada de oreja también. Porque Rial mucho no lo quiere a Marcelo”.

El descargo de Marcelo Tinelli tras renunciar a Carnaval

Tras oficializar su salida del streaming, Marcelo Tinelli decidió explicar públicamente los motivos de su renuncia. “Hay momentos en los que la vida nos pide frenar, escucharnos y estar donde realmente tenemos que estar”, expresó en un posteo, en alusión al conflicto familiar que lo atraviesa y que, según contó, “requiere su presencia y toda su atención”.

Marcelo Tinelli con Juana, Micaela y Candela

El conductor también aclaró qué pasará con Estamos de paso, el programa que compartía con sus hijas. “Hablé con el equipo de Carnaval Stream y juntos decidimos que el programa no seguirá emitiéndose por ahora. Volverá el año próximo”, aseguró. Agradeció el apoyo del canal y se mostró esperanzado de que en 2026 lo encuentre “con heridas cicatrizadas y con nuevos desafíos por delante”.