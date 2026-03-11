Luciano Castro sobre su audio viral: "Fue un personaje"

Luciano Castro retomó su agenda laboral y apareció en los medios luego de su internación. El actor, que también quedó expuesto por su infidelidad a Griselda Siciliani, se comunicó con Moria Casán en La mañana con Moria (eltrece) este miércoles 11 de marzo, para hablar de su recuperación y de cómo lo afectó su separación de la actriz para poder reconstruir su vida.

La revelación de Luciano Castro sobre su internación: "Pedí ayuda por mí"

A pocos días de haber recibido el alta provisoria de la clínica donde decidió internarse por voluntad propia, Luciano Castro se refirió en profundidad al difícil momento personal que atravesó luego de su separación de Griselda Siciliani. Durante una charla telefónica en La Mañana con Moria (eltrece), el actor abrió su corazón y reveló que este proceso lo llevó a tomar la decisión de internarse para recibir ayuda.

“Es mucho más triste darse cuenta cómo está uno y que necesitás ayuda. Yo pedí ayuda y tuve ayuda de inmediato”, contó el artista. En este sentido, aseguró: “Primero pedí ayuda por mí. Si yo logro hacer un trabajo bueno en mí, Mateo, Esperanza y Fausto van a tener un gran padre”.

Luciano Castro

Acto seguido, Moria Casán le preguntó qué fue lo más le dolió en este último tiempo. A lo que él respondió con total sinceridad: “Lo que más me dolió o pudo haber dolido es darme cuenta de cómo estaba”. Luego, Luciano Castro se refirió al impacto emocional que tuvo su ruptura con Griselda Siciliani, a quien engañó con una joven danesa durante su estadía en España.

“Me dolió mi separación, me angustió mucho. La exposición de mi vida privada es algo que lamentablemente tengo aceptado”, expresó al respecto. En el ciclo de la One, Luciano Castro también aseguró que hoy su prioridad es trabajar en su bienestar personal y estar bien por sus hijos. “Es más importante mi salud, sanar, enfocarme en mí y sanar que el afuera”, manifestó.

La honestidad de Luciano Castro al hablar de Griselda Siciliani y de su proceso personal

Al hablar sobre su escandalosa separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro reconoció: “Lo de perder al amor de mi vida (Griselda) es real. Lo que pasa es que hoy no puedo tener el foco puesto en el amor de mi vida, porque si quiero enmendar tengo que estar bien yo también”.

A modo de reflexión, el actor expresó que cuando "esté bien", se acepte y se quiera tendrá "la capacidad de enmendar un montón de cosas". En este contexto, afirmó que no solo sus hijos "tendrán el padre que se merecen" sino que también podrá "recomponer vínculos rotos y reparar el daño" que pudo haber hecho a las personas que tuvo cerca.

Por último, habló del audio que trascendió en su momento donde se quejaba del menú que le brindaba una ficción para la que trabajaba. "El audio de la comida y el laburo de galán todo eso no era yo, era mi personaje. Son cosas difíciles de explicar. Yo armé un personaje durante muchos años que me terminó comiendo". De esta manera, Luciano Castro sobre su audio viral y aseguró que "fue un personaje".