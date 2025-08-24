Así era la casa de Marcelo Tinelli en Uruguay que vendió a un empresario de Estados Unidos

Marcelo Tinelli vendió una de sus residencias más emblemáticas: la chacra Guanahani, en José Ignacio, Uruguay. El nuevo dueño es un empresario estadounidense que, según trascendió, quedó cautivado por la fusión de sofisticación, naturaleza y privacidad que caracteriza a esta propiedad única, emplazada sobre más de seis hectáreas.

Durante más de diez años, el conductor eligió este espacio como lugar para hacer escapadas familiares y que sea un punto de encuentro con amigos y personalidades del espectáculo. Allá pasaba temporadas, alejado del foco mediático, con la compañía de sus hijos y organizando reuniones en un entorno lujoso, tranquilo y en plena naturaleza.

La casa que vendió Marcelo Tinelli en Uruguay

La casa principal que vendió Tinelli se distingue por su estética moderna y sobria. Construida en piedra, hormigón y madera, refleja líneas puras y una fuerte conexión con el paisaje. Sus interiores son amplios y luminosos, con un diseño que privilegia el confort manteniendo un estilo minimalista. Mobiliario contemporáneo, piezas de arte y una paleta neutra refuerzan la serenidad del lugar, mientras que grandes ventanales permiten que la vista a la laguna sea protagonista.

El corazón de la vivienda es un gran living con hogar central, ideal para disfrutar tanto en familia como con invitados. La cocina integrada, los espacios de relax y la galería exterior con parrilla conforman un área pensada para la vida social y el contacto directo con la naturaleza.

Entre los amenities más destacados se encuentra la piscina con vista a la laguna, rodeada de un deck con solárium que en verano se convierte en el centro de las reuniones. Para los meses más fríos, los interiores ofrecen chimeneas y ambientes cálidos donde la comodidad se combina con la imponencia del paisaje.

El enorme e iluminado gimnasio es otro espacio destacado de la residencia. Ideal para ejercitar y a la vez sentirse en contacto con el exterior.

Además de la residencia principal, Guanahani cuenta con una casa de huéspedes independiente, pensada para recibir visitas o incluso destinar a renta temporal. Esta característica, sumada a la extensión del terreno, sus viñedos, caballerizas y caminos internos, convierte a la chacra en una de las propiedades más codiciadas de la zona.

Con la venta, concretada por una suma cercana a los 11 millones de dólares, Marcelo Tinelli cierra un ciclo en lo que respecta a lo que fue de sus lugares más íntimos y exclusivos en Uruguay.





F.A