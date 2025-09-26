Finalmente, Maxi López conoció a la nueva conquista de Wanda Nara y opinó sobre él

Luego de diversos años enfrentados, Maxi López y Wanda Nara atraviesan un gran momento en su vínculo como padres de tres niños. La expareja se muestra muy cercana, acompañándose en diversos momentos, una situación inimaginable hace años atrás tras una separación escandalosa y posteriores peleas por sus hijos en común. Lo cierto es que hoy ambos se muestran a gusto con este presente y hasta el exjugador conoció a la nueva pareja de la conductora.

Qué dijo Maxi López sobre Martín Migueles, el nuevo novio de Wanda Nara

En las últimas semanas, el nombre de Martín Migueles tomó gran relevancia al convertirse en la persona que acompaña a Wanda Nara. Pero no se trata de un amigo, sino de la persona que habría conquistado su corazón tras su ruptura definitiva con L-Gante. Si bien la conductora no realizó el anuncio oficial de su relación, la cercanía entre ambos la confirmaría. Y en este sentido, fue Maxi López quien terminó de hacerlo, al revelar que ya compartió momentos con el joven.

Maxi López se encuentra en la Argentina para acompañar a su hijo mayor tras una lesión que requiere una intervención quirúrgica, pero también porque será parte de MasterCher Celebrity 2025, con la conducción de Wanda Nara. Esto es motivo para que la expareja se muestre muy unida, a tal punto de tener diversas idas y vueltas en redes sociales, contando intimidades de su vínculo como familia.

Pero lejos de ser un acercamiento amoroso, es en búsqueda del bienestar de sus tres hijos en común. Por lo contrario, el exjugador espera su segundo hijo en común con Daniela Christiansson, mientras Wanda Nara comienza una nueva relación. Así lo confirmó López, al ser consultado por este asunto.

"Voy bastante a casa de Wan por los chicos, porque ellos siguen con la dinámica, colegio, deporte y todo, así que me acomodo un poco al ritmo de ellos", indicó en diálogo con LAM (América) sobre su cercanía con Wanda. Y al ser consultado por Migueles, en primera instancia no lo reconoció por el nombre, pero después lanzó: "Ah, el novio de Wan, soy muy malo con los nombres, perdón. El otro día estuvimos comiendo un asado en casa de él. Cocinó, nos abrió la puerta a mí y a los chicos, es un copado".

En este sentido, aseguró que "se portó súper bien" con él y sus hijos, motivo por el cual ya es un visto bueno. Pero también tiene una mirada positiva por el bien de la madre de sus hijos al asegurar que ante los diversos problemas que atraviesa tiene que buscar estar bien." Y está bien por lo que veo, disfrutando de lo que hace y eso es lo más importante. "Si los chicos si ven una mamá feliz y sana, ellos estarán felices también", señaló.

De esta forma, aunque Wanda Nara no lo necesitara, Maxi López dio el visto bueno de su presente sentimental, teniendo en cuenta que su momento de enfrentamiento fue presuntamente potenciado por Mauro Icardi, cuando era pareja de la conductora.