Maxi López y Wanda Nara despejan rumores de pelea y lanzan un guiño contra Mauro Icardi

Este fin de semana, Maxi López viajó a Buenos Aires en vísperas de comenzar con las grabaciones de MasterChef Celebrity, el programa que conduce ni más ni menos que Wanda Nara, su exesposa y madre de sus tres hijos varones: Valentino, Benedicto y Constantino. Mientras Mauro Icardi se encuentra solo en Turquía debido al regreso de Eugenia “China” Suárez a Argentina, la expareja despejó los rumores de peleas instalados en los medios de comunicación y aprovecharon para lanzarle un dardo al futbolista del Galatasaray.

Maxi López y Wanda Nara | Instagram

Maxi López se mostró junto a Wanda, los hijos que tienen en común y hasta con Francesca Icardi

El regreso de Maxi López al país está enmarcado en su inminente participación en MasterChef Celebrity, el ciclo que conduce Wanda Nara. El exfutbolista dejó Ginebra, Suiza, para instalarse unos días en Buenos Aires con el objetivo de consagrarse como el ganador del reality de cocina 2025. A punto de convertirse en padre por quinta vez, segunda con la modelo Daniela Christiansson, el ex Barcelona se mostró muy compinche con la madre de los adolescentes con quien compartió todo el sábado en la lujosa casa de Santa Bárbara. Allí, López fue recibido por Nora Colosimo, Andrés Nara y hasta la menor del clan, Zaira.

Maxi López junto a la familia de Wanda Nara | Instagram

La empresaria de productos de cosmética de belleza femenina, muy activa en redes sociales, inmortalizó el momento en su cuenta personal de Instagram mostrando la unión familiar que hay entre todos los integrantes, incluidas las hijas de Mauro Icardi. A Francesca se la vio muy cercana al padre de sus hermanos lo que podría generar alguna molestia en el capitán del equipo turco quien mantiene una enemistad con ambos rostros de Telefe.

Maxi López junto a sus hijos | Instagram

Cabe aclarar que Maxi López y Wanda Nara lograron recomponer su vínculo luego de que la Bad Bitch haya decidido separarse definitivamente del delantero. El dúo limó asperezas y dejó en claro que lo sucedido en el pasado no opaca el nuevo vínculo que están formando como padres de tres adolescentes bogando por su bienestar.

Para coronar la jornada, la exnovia de L-Gante agasajó al padre de sus hijos con un tradicional asado argentino donde no faltaron las morcillas, los chorizos, el vacío y hasta la provoleta. Por su parte, mientras ellos disfrutan de un fin de semana familiar, el progenitor de Francesca e Isabella sigue de cerca los pasos de su actual pareja, apretando el botón seguir a cuanta persona la China etiquete en sus historias.

Asado de Wanda Nara | Instagram

El acercamiento de Maxi López con Wanda Nara promete abrir un nuevo capítulo en esta novela que parece no tener fin, donde cada día tiene un nuevo condimento que hace que los usuarios en redes estén expectante a cada paso que dan los protagonistas de esta historia.

NB