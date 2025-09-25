Tras el accidente de su hija, Maxi López se mostró con Wanda Nara y desató la polémica

Maxi López regresó a Argentina en medio de compromisos laborales y familiares, especialmente para acompañar a su hijo mayor, Valentino, que deberá someterse a una intervención médica. Además, el exfutbolista continúa con su participación en la nueva edición de MasterChef Celebrity, donde retomará sus actividades profesionales.
Desafortunadamente, la llegada de Maxi López coincidió con un accidente de su hija menor, quien sufrió una caída que obligó a su madre, Daniela Christiansson, a cancelar un evento en Ginebra para cuidarla. Este contexto familiar y laboral lo situó en el centro de la atención mediática al aparecer en público junto a Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijos.
El polémico encuentro de Maxi López y Wanda Nara
Minutos después de llegar a Buenos Aires, Maxi López brindó una breve nota en el Aeropuerto de Ezeiza donde se refirió a su vínculo con Wanda Nara. “Hoy Wanda está con nuevo novio, con Martín Migueles”, aclaró al ser consultado por la prensa. Al respecto, agregó: “No estaba enterado… Las relaciones son de ella, puede hacer lo que quiera. Es una seda. Vamos a aprovechar eso, fueron muchos años turbulentos y quiero estar así más que nada por los chicos”.
Horas más tarde, el exfutbolista compartió en Instagram un almuerzo en un reconocido restaurante de Buenos Aires junto a Wanda Nara y su hijo Valentino. En la publicación, López cubrió el rostro de Wanda con un emoji de corazón y escribió: “Adivinen con quién almorzamos. Al que la pega le hago un regalo”, invitando a sus seguidores a participar. Se observó que en la mesa había cuatro platos, indicando la presencia de otra persona que habría tomado la foto.
La indirecta de Daniela Christiansson tras el intercambio de Maxi López y Wanda Nara
El ida y vuelta entre Maxi López y Wanda Nara se evidenció también en redes sociales, donde Maxi publicó la historia de Wanda con el texto: “No te presentaste a La Réunion, @wanda_nara. Debes una cena”, en un tono de reclamo amistoso. La publicación generó comentarios y especulaciones sobre la cercanía que mantienen a pesar de los años de conflictos judiciales y mediáticos, así como sobre la convivencia en la crianza de sus hijos.
En este contexto, Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: “In every situation, there is always a bigger picture and a greater purpose” (“En cada situación, siempre hay una perspectiva mayor y un propósito superior”), acompañado de emojis. La publicación fue leída como un comentario en medio del intercambio entre Maxi y su expareja.