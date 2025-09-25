Tras el accidente de su hija, Maxi López se mostró con Wanda Nara y desató la polémica

Maxi López regresó a Argentina en medio de compromisos laborales y familiares, especialmente para acompañar a su hijo mayor, Valentino, que deberá someterse a una intervención médica. Además, el exfutbolista continúa con su participación en la nueva edición de MasterChef Celebrity, donde retomará sus actividades profesionales.

El picante cruce entre Wanda Nara y Maxi López

Desafortunadamente, la llegada de Maxi López coincidió con un accidente de su hija menor, quien sufrió una caída que obligó a su madre, Daniela Christiansson, a cancelar un evento en Ginebra para cuidarla. Este contexto familiar y laboral lo situó en el centro de la atención mediática al aparecer en público junto a Wanda Nara, su expareja y madre de sus hijos.

El polémico encuentro de Maxi López y Wanda Nara

Minutos después de llegar a Buenos Aires, Maxi López brindó una breve nota en el Aeropuerto de Ezeiza donde se refirió a su vínculo con Wanda Nara. “Hoy Wanda está con nuevo novio, con Martín Migueles”, aclaró al ser consultado por la prensa. Al respecto, agregó: “No estaba enterado… Las relaciones son de ella, puede hacer lo que quiera. Es una seda. Vamos a aprovechar eso, fueron muchos años turbulentos y quiero estar así más que nada por los chicos”.

El polémico almuerzo de Wanda Nara junto a Maxi López

Horas más tarde, el exfutbolista compartió en Instagram un almuerzo en un reconocido restaurante de Buenos Aires junto a Wanda Nara y su hijo Valentino. En la publicación, López cubrió el rostro de Wanda con un emoji de corazón y escribió: “Adivinen con quién almorzamos. Al que la pega le hago un regalo”, invitando a sus seguidores a participar. Se observó que en la mesa había cuatro platos, indicando la presencia de otra persona que habría tomado la foto.

La indirecta de Daniela Christiansson tras el intercambio de Maxi López y Wanda Nara

El ida y vuelta entre Maxi López y Wanda Nara se evidenció también en redes sociales, donde Maxi publicó la historia de Wanda con el texto: “No te presentaste a La Réunion, @wanda_nara. Debes una cena”, en un tono de reclamo amistoso. La publicación generó comentarios y especulaciones sobre la cercanía que mantienen a pesar de los años de conflictos judiciales y mediáticos, así como sobre la convivencia en la crianza de sus hijos.

La reacción de Daniela Christiansson al cruce entre Maxi Lopez y Wanda Nara

En este contexto, Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: “In every situation, there is always a bigger picture and a greater purpose” (“En cada situación, siempre hay una perspectiva mayor y un propósito superior”), acompañado de emojis. La publicación fue leída como un comentario en medio del intercambio entre Maxi y su expareja.