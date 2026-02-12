Flavia Palmiero mostró cómo quedó el nuevo quincho de su casa: naturaleza, diseño personalizado y muebles a medida

Flavia Palmiero volvió a abrir las puertas de su casa en Buenos Aires y esta vez sorprendió con la renovación total de su quincho, un espacio clave donde suele reunir a su familia y amigos. A través de sus redes sociales, la actriz y empresaria compartió imágenes del resultado final: un ambiente sofisticado, con fuerte impronta natural y piezas diseñadas especialmente para ella.

El nuevo quincho de Flavia Palmiero combina materiales nobles, tonos oscuros y detalles artesanales. La gran protagonista del espacio es una mesa negra con efecto quemado, de líneas rectas y presencia contundente, pensada a medida para el lugar. El acabado aporta carácter y contrasta con la madera en tonos cálidos que se repite en otros muebles y accesorios.

El diseño estuvo a cargo de una firma argentina especializada en interiorismo y fabricación propia. El concepto fue claro desde el inicio: crear un ambiente elegante, pero funcional, que pudiera adaptarse tanto a celebraciones familiares como a encuentros más íntimos. La mesa fue concebida como el corazón del quincho, acompañada por sillas de estructura liviana y una puesta en escena donde predominan fibras naturales, vajilla neutra y textiles en blanco.

Además del comedor principal, el espacio suma un mueble de madera con herrajes negros que dialoga estéticamente con la mesa central. Las manijas oscuras refuerzan la coherencia visual y aportan un detalle moderno que equilibra el espíritu más rústico del entorno. Todo fue diseñado especialmente para que cada pieza encaje con la arquitectura del lugar y con el estilo personal de la conductora.

En la decoración también se destacan lámparas de fibras vegetales con flecos, que aportan textura y un aire relajado, casi boho, sin perder sofisticación. Las velas en el centro de la mesa combinan a la perfección con las plantas y el entorno verde del jardín funcionan como marco natural y potencian la sensación de estar en un refugio pensado para disfrutar.

Fiel a su estilo, Flavia Palmiero apostó a mezclar negro, madera y elementos orgánicos para lograr ambientes cálidos pero con identidad. El quincho no es solo un espacio exterior: es el escenario de cumpleaños, celebraciones y momentos compartidos. Con muebles a medida y diseño 100% argentino, la actriz logró transformar este sector de su casa en un lugar con sello propio, donde la naturaleza y el diseño conviven en perfecta armonía.