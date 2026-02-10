Así fue el cumpleaños de Luli Fernández: íntimo, con su hijo como protagonista y diversión en camas saltarinas

Luli Fernández celebró un nuevo año de vida rodeada de su hijo Indalecio, fruto de su relación con Cristian Cúneo Libarona, de quien se separó en septiembre pasado. Entre una espectacular torta de frutillas, carta sorpresa y una tarde a pura adrenalina en un parque de camas saltarinas, la modelo mostró cómo eligió atravesar este día especial: en modo mamá full time y con un mensaje cargado de emoción.

Según mostró Luli Fernández en sus redes sociales, el día se dividió entre el intenso festejo en las camas elásticas y la intimidad de su casa. La modelo compartió un carrusel de fotos en el que se la ve abrazando a Indalecio mientras sopla las velitas de una torta cubierta de frutos rojos. Madre e hijo, con los ojos cerrados, pidieron sus deseos en una postal cargada de ternura.

Junto a las imágenes, la modelo escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores: "Cuando soplo las velitas en mi cumpleaños, pido dos deseos, uno se lo regalo a mi hijo. Y pienso, qué dicha la mía. Me siento en un momento tan pleno, de tanta paz y como siempre digo, lo mejor está por venir. Siempre. Happy birthday to me".

Las palabras no pasaron desapercibidas, especialmente porque llega meses después de su separación, dejando en claro que atraviesa una etapa de equilibrio y gratitud. De inmediato, el posteo se llenó de mensajes de cariño, entre ellos, de Agustina Kampfer, Pollo Álvarez y Pitty La Numeróloga.

Carta sorpresa, camas saltarinas y tarde en familia

A través de sus historias de Instagram, Luli Fernández también mostró algunos detalles del día. Entre ellos, una carta que le escribió un amiguito de Indalecio, un gesto que la emocionó profundamente y que dejó en evidencia el clima cálido y familiar del festejo. Lejos de una gran producción o una fiesta multitudinaria, eligió celebrar con pequeños grandes momentos que la conectan con su presente.

Pero el plan no terminó en casa. Indalecio fue quien propuso el festejo especial: una tarde en un parque de camas elásticas. Sin dudarlo, la conductora aceptó la idea y se sumó a la aventura. En los videos se la ve saltando junto a su hijo, riendo y disfrutando como una más entre los chicos. Divertida y descontracturada, la modelo dejó un mensaje que resume su filosofía actual: "Mi hijo me propuso este festejo y me pareció el mejor plan del mundo. Nunca sueltes a tu niña interior. La vida es mucho mejor cuando la abrazas con fuerza".

Entre abrazos, saltos y deseos compartidos, Luli Fernández celebró un cumpleaños diferente: más íntimo, más simple y, según sus propias palabras, atravesado por la paz y la certeza de que "lo mejor está por venir".