Flor Bertotti con la fiebre mundialista: la sencilla y rica receta mix para el debut de la Argentina en el Mundial

Flor Bertotti se sumó al clima mundialista con una propuesta culinaria pensada para acompañar un momento especial. Su iniciativa combina tradición y creatividad, enmarcada en la expectativa que genera el debut de la selección argentina en la Copa del Mundo 2026. La preparación se convirtió en una manera de unir sabores y referencias culturales en un contexto que invita a compartir. Además, su propuesta se integra a la experiencia de quienes buscan disfrutar de la competencia con alternativas simples y prácticas.

La receta rica y sencilla de Florencia Bertotti que se suma a la fiebre mundialista con el debut de la selección

Flor Bertotti presentó una nueva receta en sintonía con la pasión que despierta el Mundial. La propuesta surge como parte de un proyecto personal que busca integrar ingredientes y técnicas de distintas tradiciones, con el objetivo de ofrecer una alternativa práctica y sabrosa para disfrutar durante la competencia. La experiencia se desarrolla en un entorno marcado por entusiasmo y pertenencia. Al mismo tiempo, refleja una forma de acercar la cocina a la celebración deportiva con un toque original.

Florencia Bertotti

A través de su canal de YouTube y su Instagram, la actriz compartió un video donde se la podía ver en su cocina lista para una nueva preparación. “Chicos, Argentina debuta en el Mundial. Va a jugar contra Argelia dentro de nada. Estamos muy contentos, muy emocionados. ¿Será el último mundial de Messi? Habrá que disfrutarlo, hay que agradecerlo. Y bueno, llegamos siendo campeones”, comentó. Con esa introducción, explicó que decidió preparar una combinación de un plato típico argelino con carne argentina, logrando un mix que se adapta a la ocasión.

La receta elegida por Florencia Bertotti fue la mahjouba, una masa fina que en Argelia se rellena con una salsa de tomate picante y cebolla. Según detalló para la masa utilizó una taza de sémola, una taza de harina tres ceros y una cucharada de sal. Luego integró los sólidos con tres cuartos de taza de agua y amasó hasta obtener una masa firme y uniforme. Entre risas mostró cómo fue el proceso hasta que consiguió la textura adecuada. Después, con aceite de oliva en las manos, separó la masa en bollos y los dejó reposar para que leuden.

Florencia Bertotti

Al preparar el relleno, explicó que la receta original lleva cebolla morada, tomate, concentrado de tomate, ajo y salsa picante. “Yo le voy a poner un poquito de esta que es china, nada que ver. Pero bueno, me encanta. Yo se la pongo a todo. Nunca es mucho picante. Sal y pimienta. Y yo tengo el ají molido, que también es picante”, contó mientras dejaba ver el paso a paso. El video la mostraba cortando la carne y dejando todo listo para la sartén, donde primero selló la carne, luego agregó la cebolla y finalmente el tomate y el ajo con los condimentos picantes.

El inesperado evento que casi arruina la receta mundialista de Florencia Bertotti

En medio de la preparación, cuando ya estaba terminando el relleno, Florencia Bertotti acercó su pequeño tacho de basura que utiliza en sus recetas y, sin darse cuenta, lo apoyó sobre los bollos que estaban leudando. La situación la preocupó porque pensó que había aplastado la masa. Sin embargo, al retirar rápidamente el recipiente y correr el repasador que los cubría, comprobó que los bollos estaban intactos y listos para continuar con la receta. “Esto es para comer con la mano, con la carne cortada chiquitita”, continuó.

Con todo en orden, retomó el proceso y comenzó a estirar cada bollo. “Un piquito de aceite, la masa la apoyó ahí y empezó a hacer esto. Piqui piqui piqui. Se dobla así por la mitad; de cada lado se pone el relleno, se lo envuelve y se va a la sartén”, explicó mientras mostraba cómo trabajaba cada uno de los bollos que preparó. El procedimiento consistía en lograr una capa fina, doblar los laterales hacia el centro y colocar el relleno en una parte de la masa antes de volver a doblar para formar un cuadrado.

Una vez armado el cuadrado relleno, Florencia Bertotti lo llevó a la sartén con un poco de aceite para sellar la masa. El resultado fue una preparación lista para comer con la mano, práctica y pensada para disfrutar durante el partido. La combinación de la mahjouba argelina con carne argentina ofreció un mix que une tradición y sabor en un contexto mundialista. La receta se convirtió en una propuesta que refleja creatividad y practicidad, pensada para acompañar el debut de la selección argentina.

Florencia Bertotti

Florencia Bertotti eligió sumar su estilo personal a la experiencia mundialista a través de una receta que integra ingredientes y técnicas de distintas tradiciones. La propuesta se desarrolló como una alternativa pensada para compartir, con un enfoque simple y accesible que conecta con la pasión futbolera. En este marco, su participación se consolidó como parte de una celebración que une cocina y deporte, aportando un toque original al Mundial 2026.

VDV