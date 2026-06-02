Qué es de la vida de Vito y Ciro, los hijos de Federico Amador y María José Becherucci

Algunas celebridades buscan bajar la atención mediática de sus seres cercanos y más queridos, tras sucesos que los hicieron protagonistas de los medios de comunicación. El comienzo de la relación en el 2009 de Federico Amador y Florencia Bertotti generó mucho de qué hablar entre sus seguidores, y los puso bajo la mirada de todos. Es por eso que su familia y sus hijos fueron protegidos por los actores para mantenerse lejos de los flashes.

A pesar de esta intención, Vito y Ciro, los hijos de Amador y María José Becherucci, son de los jóvenes que más generan intriga entre los usuarios de las redes sociales. Si bien mantienen un bajo perfil, protagonizan algunas postales con su papá, robándose los comentarios y halagos de todos sus seguidores, y demostrando la vida con su familia ensamblada, junto a su hermanastro, Romeo, y a la pareja de su papá, Flor Bertotti.

Federico Amador y sus hijos Vito y Ciro

La historia de amor de Federico Amador y María José Becherucci: el nacimiento de Vito y Ciro

Federico Amador y María José Becherucci protagonizaron una relación de bajo perfil y lejanía de la mediatización de las redes sociales. Algunos medios de comunicación aseguran que su romance comenzó a fines de la década de 1990, y sellaron su amor con su casamiento en 1997. Durante 12 años, se acompañaron en medio del crecimiento actoral que vivía Amador, sobre todo en el ámbito del teatro y la televisión argentina. Por su parte, Becherucci se mantenía en su trabajo como bailarina clásica, lejos de los comentarios.

Vito y Ciro nacieron en 2006 y 2009, respectivamente, y se encontraron en sus primeros años de edad con el final de la relación de sus padres. La separación de Amador y Becherucci estuvo bajo la mirada de todos, debido a que ocurrió cuando el actor comenzó a trabajar en Niní, junto a Florencia Bertotti. Ambos protagonistas de la novela fueron apuntados de haber sido infieles a sus parejas de ese momento, y, casualmente, comenzaron a salir meses después de las separaciones oficiales.

Esto generó que la exbailarina buscara aún más refugiarse de los medios de comunicación, en Rosario, donde cría a sus hijos. Esto llevó a que Federico Amador comenzara una movida rutina entre su vida en Buenos Aires, y la de sus hijos en la provincia de Santa Fe.

Federico Amador y sus hijos Vito y Ciro

El presente de Vito y Ciro, los hijos de Federico Amador y María José Becherucci

En la actualidad, Vito y Ciro, los hijos de Federico Amador y María José Becherucc, siguen viviendo con su mamá en Rosario, Santa Fe, pero viajan constantemente a Buenos Aires y a otros países del exterior para pasar importantes momentos con su papá. Manteniendo un bajo perfil y protegiendo la intimidad de ambos, el actor no duda en compartir las postales más tiernas de aventuras que tiene con sus hijos de 20 y 17 años, respectivamente, mientras construye una complicidad que sobrepasa las distancias. Algunos de los usuarios destacaron el parecido físico que tienen con sus padres, mientras que otros destacaron el perfil relajado que ambos optaron por tener.

De esta misma manera, mantienen una familia ensamblada junto a Florencia Bertotti y su hijo Romeo, compartiendo viajes y celebraciones de cumpleaños alrededor de toda la Argentina. A pesar de la intriga que generan en los seguidores del actos, sus padres se muestran orgullosos de los logros que tienen, pero no lo comparten en sus redes sociales, manteniendo el estilo de vida que ambos jóvenes optaron por tener.

Federico Amador y sus hijos Vito y Ciro

Familia ensamblada y momentos juntos: la relación de Vito y Ciro con Florencia Bertotti

Tras haberse confirmado la relación de Florencia Bertotti y Federico Amador, en el 2009, la pareja de actores decidió mantenerse unidos, sin pasar por el registro civil, pero formando una vida juntos. Es así como, desde un comienzo, le dieron importancia a que sus hijos, Vito, Ciro y Romeo, se conocieran y tuvieran una buena relación. Según se puede ver en las postales de viajes y cumpleaños que comparten, los tres jóvenes adolescentes no dudan en pasar los mejores ratos junto a sus padres.

De esta manera, Vito y Ciro mantienen una buena vida junto a su familia ensamblada en Buenos Aires, siendo los protagonistas de postales que la propia actriz y cantante sube. Ellos comparten la crianza con su hermanastro, aunque siguen manteniendo su centro de vida en Santa Fe. Lejos de las polémicas y la mediatización, la propia pareja de actores solo los presentan públicamente en alguna que otra foto, dejando en claro que hay un buen trato en la intimidad familiar.

La familia ensamblada de Florencia Bertotti y Federido Amador

La relación de Federico Amador y Florencia Bertotti pone en foco a sus seres queridos y a su familia, a pesar del bajo perfil que buscan mantener todos frente a los medios de comunicación. Dos de los hijos de celebridades que más intriga generan son Vito y Ciro, fruto del primer amor del actor con una exbailarina de clásico. Los adolescentes viven con su mamá en la actualidad, mientras mantienen un cercano trato con su papá y su familia ensamblada con Bertotti. Entre viajes, celebraciones y momentos íntimos, viajan alrededor del mundo para reencontrarse y mantener una relación fuerte.