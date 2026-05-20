Florencia Peña presumió de la impresionante vista que tiene en su casa de Salta

Florencia Peña, reconocida actriz, sorprendió a sus seguidores con un video en sus historias de Instagram que muestra la impresionante vista desde su casa en Salta. La imagen, cargada de paz y belleza natural, refleja el cariño que ella siente por esa provincia del norte del país. La vivienda, ubicada a solo 15 minutos del centro salteño y en pleno corazón serrano, se ha convertido en un refugio para ella y su esposo, Ramiro Ponce de León, quien es oriundo de la región.

Florencia Peña reveló imágenes del increíble paisaje

En las redes sociales, Florencia Peña compartió un video donde se la ve caminando por calles empedradas, mostrando la belleza del entorno, con montañas que parecen abrazar cada rincón y casas bajas que aportan un aire de tranquilidad y autenticidad. La imagen transmite una sensación de calma y bienestar que la actriz valora profundamente, especialmente en momentos en los que busca alejarse del ritmo agitado de la ciudad. "Vista, casita Salta", posteó la artista.

Vista de la Casa de Florencia Peña//Instagram

Este rincón en Salta no solo es un refugio físico, sino también un espacio donde Flor puede nutrirse de la paz que le brindan los paisajes serranos. "Llegar al lugar que te hace bien", expresó la artista, destacando la importancia de rodearse de naturaleza y belleza para recargar energías.

Vista de la Casa de Florencia Peña//Instagram

La famosa va recorriendo con sus anteojos de sol y su celular en la mano, la sencillez de las calles empedradas y la vista panorámica de las montañas que hacen que su hogar sea un verdadero paraíso natural, un rincón que combina calidez y estilo con un toque exótico que refleja la belleza de nuestro norte argentino.

Florencia Peña//Instagram

Naturaleza, calma y estilo en la hogar de Florencia Peña

Flor Peña mostró en el video que compartió en sus redes un verdadero deleite a la vista, ya que mostró el fantástico paisaje que rodea su propiedad, enorme montañas y amplia vegetación. En el clip, la actriz se acerca a un cartel que indica la dirección y se detiene en ese lugar, mostrando su enorme sonrisa.

La escena transmite una sensación de paz y pertenencia, y refleja cómo la famosa ha encontrado en Salta un espacio para conectarse consigo misma y con la naturaleza. La belleza del paisaje y la calidez del barrio hacen que su hogar sea un rincón especial, lleno de magia y tranquilidad.

Para Florencia Peña, su casa en Salta representa mucho más que un simple refugio: es un espacio donde puede desconectar del mundo exterior y recargar energías en un entorno que la inspira. La elección de un entorno rodeado de montañas, árboles y calles empedradas demuestra que Flor encontró en Salta un lugar donde puede descansar y reconectar con la naturaleza sin perder su estilo cálido y exótico.