Flor Vigna contó que recibió un inesperado diagnóstico médico: "Me anunció la muerte"

En un acto de sinceridad que conmovió a sus seguidores, Flor Vigna abrió su corazón y utilizó un challenge viral de redes sociales para contar lo que recibió un inesperado diagnóstico médico tras realizarse una serie de estudios.

Flor Vigna habla del problema de salud

En sus redes sociales, Flor Vigna contó que la noticia sobre su salud le llegó en medio de una rutina de estudios previos a su participación en el reconocido evento de boxeo Supernova Génesis 2026. Tal como mencionó, el diagnóstico fue inesperado y la impactó emocionalmente.

Flor Vigna//Archivo

La artista explicó que al hacerse los estudios médicos, la noticia "le cayó como un balde de agua fría". "Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza", reveló la artista, dejando entrever la conmoción que sintió en ese instante que le informaron el diagnóstico.

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Flor Vigna reveló cómo va a afrontar la enfermedad

La cantante contó cómo fue la comunicación con el médico, una experiencia que no fue fácil para ella. “Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte”, confesó, reconociendo que aquella consulta fue dura y que las palabras del profesional la impactaron profundamente. Sin embargo, lejos de caer en el temor, la bailarina decidió adoptar una postura de esperanza y confianza en su recuperación.

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“Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir”, dijo Flor Vigna y dejó en claro que enfrentará esta situación con una actitud positiva, consciente de que aún debe someterse a más estudios, tratamientos y de que la recuperación implica una inversión de tiempo, energía y recursos.