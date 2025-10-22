Preocupación por Flor Vigna: la foto con la que se mostró en su peor momento

Desde que se separó de Luciano Castro, Flor Vigna comenzó una especie de detox que la llevó a transitar por diversos estados de ánimo. Abocada a la música y a contar las anécdotas más divertidas de su vida junto a Martín Cirio -incluso algunos episodios que vivió cuando estaba en pareja con el actor-, la cantante causó preocupación en sus seguidores. El alboroto se debió a un video que compartió en sus redes sociales donde se la puede ver con la cara completamente desfigurada de tanto llorar. Ella misma explicó cuáles fueron las consecuencias del peor momento de su vida.

Flor Vigna | Instagram

Flor Vigna generó alarma en la Web

En las últimas horas, Flor Vigna abrió su corazón utilizando imágenes propias donde se la podía ver con la cara completamente hinchada tras haber estado llorando por horas por un amor que no le era correspondido. "Yo, cuando no me animaba a soltar lo que me hacía mal", escribió sobre el reel que compartió en sus historias de 24 horas, sin hacer referencia quién fue el causante de su dolor. Asimismo, este registro audiovisual tenía un audio donde se la escucha decir en primera persona: "A mi amiga la volvió a llamar el HDP y ella lo quiere atender, pero todos le decimos que no lo atienda".

Flor Vigna llorando | Instagram

Al profundizar por el origen de las imágenes, era el mismo look que tenía cuando estaba en pareja con Luciano Castro, por lo que se podría llegar a interpretar que se trataba de la persona que le generaba sufrimiento. No obstante, hay quienes sostienen que se trató del lanzamiento de su canción Mal Ahí. “La materia soltar nunca me la aprendí. 11/5 sale esta joyita”, fue el texto que acompañó a la publicación hecha por aquel entonces.

Para la artista, el poder resurgir de las cenizas la llevó a convertirse en la mujer que es hoy. “Yo cuando me animé a convertirme en la protagonista de mi vida”, lanzó acompañando a esta frase con una fotografía donde se la puede ver radiante sobre los escenarios disfrutando de lo que más le gusta hacer. "Animate al cambio. Te está esperando un capítulo de vida hermoso. Confiá en vos", dijo como un mensaje esperanzador y de aliento para aquellas mujeres que están atravesando alguna desilusión amorosa.

Flor Vigna llorando | Instagram

La nueva vida de Flor Vigna

Hoy, a más de un año y medio de haber puesto punto final a su romance con el actor, Flor Vigna se encuentra disfrutando de la nueva etapa de su vida donde tiene como objetivo transformar su hogar en un estudio musical. Para ello, está cambiando el inmobiliario y agregando instrumentos musicales para tener variedad de sonidos.

En este marco, también está redistribuyendo los espacios para optimizarlos y hacer que cada rincón sea funcional ya que, según sus propias palabras, su nueva pareja se mudó con ella. “Y también se vino a vivir mi novio a casa, así que remodelando todito”, disparó con un aire de renovación que no solo va desde el plano externo, sino desde lo interno.

Flor Vigna | Instagram

De esta manera, Flor Vigna mostró como pudo recuperarse de esa desilusión amorosa que la llenó de angustia y dolor al punto de transformar su rostro por el llanto desmedido. Hoy, con nuevos proyectos a la vista, la ex Combate se muestra orgullosa de su poder de resiliencia, dejando en claro que ya dio vuelta la página definitivamente.

NB