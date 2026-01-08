El dardo de Flor Vigna contra Luciano Castro: "Capitalizando traumas"

Flor Vigna se sumó al escándalo de la semana: la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani. Luego de que la tercera en discordia diera detalles de su romance con el artista y la actriz de Envidiosa rompiera el silencio, la joven realizó un sugestivo posteo para anunciar el lanzamiento de su canción, en la cual arremete contra una persona que la engañó y le mintió durante una relación amorosa.

El video de Flor Vigna con el que se burlaría de Luciano Castro: "Oye guapa"

Luego del engaño a Griselda Siciliani con una joven danesa que vive en España, Luciano Castro se encuentra en el ojo de la tormenta. Mientras tanto, su expareja Flor Vigna aprovechó el escándalo para estrenar su canción titulada La vara baja que, llamativamente, está repleto de frases dedicadas a un hombre infiel.

La bailarina busca ganarse su lugar en la industria musical desde hace tiempo y por eso no duda en lanzar temas que puedan generar impacto en los medios como sucedió con Picaflor, que estaría dedicado a su ex Nicolás Occhiato. Ahora, Flor Vigna se sumó a la polémica que gira sobre Luciano Castro y generó fuertes repercusiones.

Flor Vigna

La joven comenzó su video hablando con acento español, el mismo con el que habla su expareja en los audios que le envió a Sarah Borrell, con quien mantuvo un romance durante sus días en Madrid. "Oye guapa, que la vara nunca esté baja", expresa al principio del clip y comienza a entonar su nuevo tema. Algunas de las frases que más resonaron como indirectas para el actor, según sus seguidores, fueron: "Chamuyo de fantasma, princeso en rebaja" y "Migajas en vez de un buen amor, qué decepción".

Junto a su publicación, reconoció con sinceridad: “Admito que fui de las que bajó la vara y se tapó los ojos, porque dolía demasiado ver la realidad". Su mensaje siguió con lo que aprendió tras salir con una persona que le era infiel: "Espero haber aprendido, o al menos escribí esta canción para recordármelo… Pues en el cuento de hadas fui la más Tara-Hada".

Luego, contó acerca de su historia personal: “Pero de todo se aprende y se capitaliza también obvio. La vida es para disfrutarla, en pareja o solos, y mi querida comunidad nos pongo una regla, si elegimos vínculos que sumen, no caigamos rotas otra vez”. De esta manera, Flor Vigna no dudó en enviarle un dardo a su ex, Luciano Castro, en medio de su escandalosa infidelidad a Griselda Siciliani.

Así fue la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Se la chapó en la calle"

La infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani se produjo en el mes de noviembre durante su viaje a España. En las últimas horas, se filtraron detalles de cómo fue su acercamiento con Sarah Borrell, la joven de 28 años con la que mantuvo un affaire, y cómo se las ingenió para que ella no se diera cuenta que estaba en pareja con la actriz.

Sarah Borrell

Fernanda Iglesias, quien tiene una amiga en común con Sarah, reveló en Puro Show (eltrece) que se conocieron en un bar de Madrid. "A la chica le gustó, aunque le pareció un poco grande, pero estaba bien. Él le dijo que estaba solo y trabajando, la invitó a la obra de teatro que no fue a verlo y la invitó a su casa”, comenzó. Acto seguido, contó: “Se la chapó en la calle, quedaron en volver a verse y se pasaron los teléfonos".

En este marco, la panelista añadió: "Ella le contestaba esporádicamente y él le empezó a escribir insistentemente. Se vieron otra vez más y a ella le llamó la atención que a él le pedían fotos en la calle, no tenía idea quién era". Por último, expresó sobre su primicia: "La mala suerte de Luciano es que esta chica es conocida de alguien conocido mío”.