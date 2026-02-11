Flor Vigna: "Luciano Castro me dejó traumada. Fui cornuda y me banqué actos de violencia"

Flor Vigna, cantante, bailarina y figura conocida del espectáculo argentino, volvió a encender el debate sobre su relación con Luciano Castro, con quien mantuvo un vínculo que terminó hace tiempo pero que todavía sigue resonando en los medios.

Qué dijo Flor Vigna sobre su relación con Luciano Castro

La artista realizó declaraciones picantes en un evento del estilista Roberto Vernucci, donde lanzó frases que rápidamente fueron recogidas por la prensa presente. Tras un comentario del conductor del desfile, Vigna tomó el micrófono y no dudó en apuntar directamente a Castro, expresando que su vínculo no fue sencillo y que todavía le quedan asuntos pendientes por resolver.

Luciano Castro junto a Flor Vigna en el momento que eran pareja

“Lucho vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas. Fui cornuda, me banqué actos de violencia”, dijo Vigna, en una declaración que sorprendió por su crudeza y sinceridad. Además, agregó que prestó dinero a Castro durante su relación y que, hasta el momento, no se lo ha devuelto: “Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía… ¡Devolveme la plata!”, exigió entre risas y reclamos irónicos ante el público.

Flor Vigna lanzó acusaciones y reclamos contra Castro

Este reclamo económico se sumó a sus reflexiones personales sobre cómo vivió esa etapa de su vida. Según Flor, la relación le dejó marcas que ahora se intenta recuperar: “Siento que di muchas cosas y que quedaron pisoteadas por un hombre que me llevaba 20 años más y que me dejó medio traumada”, explicó, reflexionando sobre el impacto emocional que le quedó después de la relación.

Un romance que terminó de la peor manera

El crecimiento como artista de Flor Vigna

La bailarina también habló de cómo enfrentó las críticas y el uso de su experiencia personal como parte de su arte. En medio de la conversación, Vigna destacó que su forma de expresarse, incluso a través de la música o statements públicos, forma parte de un proceso de exposición y crecimiento como artista: “Todavía no soy la artista más grande del mundo… soy intensa, y eso se refleja en mi trabajo”, dijo al referirse a su último material musical.

La relación entre Flor y Castro fue parte de un vínculo mediático que siempre llamó la atención por la diferencia de edad entre ambos y la proyección pública que ambos tenían como figuras del espectáculo. Si bien la ruptura se había anunciado en 2024 a través de una carta abierta en redes por parte de Vigna —en la que hablaba de amor y respeto mutuo—, con el paso del tiempo la ex pareja consolidó historias personales más complejas que hoy se reflejan en sus declaraciones.

Flor Vigna, firme en sus declaraciones sobre su pasado con Luciano Castro

Al ser consultada sobre cómo se siente con respecto a la vida de Luciano Castro tras su separación y su vínculo con Griselda Siciliani, Flor Vigna no se contuvo. “A mí me hubiera gustado que sigan juntos porque lo veía feliz, me re dolió que por un lado me diga venite al teatro y por el otro sea la amante de mi novio”, recordó, refiriéndose al afecto que veía en la relación anterior y al impacto de las posteriores acciones.

