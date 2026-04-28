Flor Vigna reveló su complicado estado de salud

En un emotivo momento tras consagrarse campeona en un evento de boxeo transmitido por Netflix, Flor Vigna decidió compartir una parte muy íntima de su vida. La artista, que se encontraba en México para participar de esta competencia, sorprendió a todos al hablar sin reservas sobre un oscuro episodio personal que atravesó recientemente.

Flor Vigna y la batalla silenciosa contra la depresión

Durante años, Flor Vigna llevó consigo una carga emocional que no mostraba en público. Sin embargo, en medio de la celebración por su triunfo deportivo, decidió abrir su alma y contar lo que nadie sabía. “Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande”, expresó ante el entusiasmo del público mexicano, dejando en claro que esa etapa difícil fue una verdadera lucha interna.

Flor Vigna//Instagram

A lo largo de ese tiempo, la bailarina enfrentó momentos críticos que afectaron su ánimo y su salud mental. Esta situación la llevó a buscar ayuda profesional e incluso a medicarse para aliviar su sufrimiento. A pesar de ello, los antidepresivos no parecían ser suficientes para mejorar su estado.

Flor Vigna encontró la manera de salir adelante

El escenario donde Flor Vigna expresó su verdad no pudo ser más simbólico. En medio del ring, con miles de personas atentas, la actriz sintió el apoyo del público mexicano como un verdadero sostén emocional. “Ustedes me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir”, reconoció con profunda gratitud ante la multitud que la celebraba.

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Este respaldo le brindó nuevas fuerzas para enfrentar la adversidad y continuar su camino con esperanza. En sus palabras también hubo un reconocimiento hacia su país natal: “Si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños”. Pero fue en México donde halló un aliento inesperado justo cuando más lo necesitaba.

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Flor Vigna también destacó el poder sanador del deporte por encima de cualquier medicamento: “Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos. Así que gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste”. Estas declaraciones confirman que, a veces, las pasiones y el cariño genuino del público pueden transformar vidas.