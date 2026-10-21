Florencia Etcheves, escritora: “La ficción me enamora”

Su vocación por la escritura nació de una doble vida: mientras trabajaba como periodista sentía que su verdadera pasión era la ficción. Hasta que un día cambió las cámaras de televisión por los libros: conquistó a miles de lectores, sus novelas fueron best sellers y se adaptaron en exitosas películas de Netflix. Hoy Florencia Etcheves presenta Madame Borges, una novela que recorre los recuerdos imaginarios de María Kodama y recrea su vínculo con Jorge Luis Borges, uno de los escritores argentinos más reconocidos del mundo.

Florencia Etcheves, de periodista a escritoria: "las mariposas que sentí durante años dejaron de aletear y no era feliz"

Florencia se destacó por su trabajo en TN y Canal 13 durante 25 años. Ganó tres premios Martín Fierro consecutivos por Mejor labor Periodística y fue la alumna dilecta del recordado Enrique Sdrech. En 2018, decidió dejar esa tarea para dedicarse a la escritura. Hoy en el amplio living de su departamento, la exitosa escritora cuenta a CARAS que lo pensó mucho, que no hubo una situación detonante pero que “las mariposas que sentí en mi panza durante tantos años dejaron de aletear y no era feliz”.

Florencia Etcheves.

Flor es autora de la trilogia Los crímenes del sur, compuesta por los libros editados por Planeta: La Virgen en tus ojos, La hija del campeón, Cornelia, Errantes, La sirena y La cocinera de Frida traducida al inglés, alemán, italiano, polaco, francés y húngaro. En 2018 se estrenó la película Perdida, basada en su novela Cornelia. Luego llegó La corazonada, de Netflix, que era la versión cinematográfica de La Virgen en tus ojos, y en 2022, también en esa plataforma, se estrenó Pipa, basada en Manuela Pipa Pelari, personaje creado por la autora interpretado por Luisana Lopilato. Ese personaje lleva el nombre de su hija Manuela. “lo mejor que hice en mi vida”, confiesa.

Hasta que dejó su trabajo en televisión, Flor había escrito tres novelas en paralelo y sus mariposas en la panza aparecían sólo cuando se sentaba a escribir ficción. Se había desenamorado de una profesión y se estaba enamorando profundamente de otra.

Florencia Etcheves, apasionada por la ficción

“Era como el marido y el amante, y las mujeres no podemos sostener mucho tiempo esas situaciones (risas). Fue una despedida amorosa. Sentí que me valoraron que me dieron la posibilidad de irme y también de quedarme. Pasé de trabajar rodeada de gente y luego cuando estaba sola, no me podía concentrar. Y después, cuando escribí guiones, en equipo, supe que mi versión laboral era mejor en grupo”, confiesa. En estos días Flor está de vuelta con el libro publicado por Planeta México, marcado por la fuerte defensa de Kodama (fallecida en 2023) hacia la obra del célebre escritor.

A la izquierda, Borges y María Kodama. A la derecha, Florencia Etcheves con su nuevo libro Madame Borges..

“En todas mis novelas aplico la caja de herramientas que fui armando en mis 25 años de periodista y que tienen que ver con la investigación. En Madame Borges hay varios personajes que existieron pero hay otros que son inventados. La investigación del universo, el verosímil del lugar no es inventado, me dan una contención que me respalda y los personajes creados pueden circular en un universo real. Me gusta ir al lugar donde se desarrollará la historia. Me siento, converso, huelo, miro todo. Anoto. Lo vivo. Si no, no funciona”, dice con vehemencia y con un lenguaje tan claro como creible.

-Escribiste un libro periodístico sobre femicidios en un contexto social y no particular.

-Fue un libro, “Mía o de la tumba fría” que escribimos con Mauro Zeta y Liliana Caruso. Sentía que había muchas mujeres a las que les pasaba lo mismo hasta que comprendí que la violencia de género era un tema social, y en otros países empezaron a hablar de femicidio, que no es el asesinato de una mujer en cualquier situación. Es el asesinato de una mujer en contexto de violencia de género.

Cuando empezamos a escribir esos libros usamos la palabra antes que se convirtiera en una calificación legal y por suerte, ahora se habla de femicidio. En 2015, junto a un grupo de colegas gestamos y organizamos la marcha del “Ni una menos”. Un equipo hermoso con Soledad Vallejos, Marcela Ojeda, Mercedes Funes, Ingrid Beck, Ana Correa, Valeria Sampedro, Micaela Libson, Hinde Pomeraniec y Marina Abiuso. Y hasta el día de hoy seguimos siendo un grupo de pertenencia. Nuestros hijos crecieron, llegó el nido vacío pero hacemos cajas de herramientas colectivas, para poder estar acompañada por otra a quien le pasa lo mismo.

El nuevo libro de la escritora de Best Sellers, Florencia Etcheves

-¿Cómo fue preparar Madame Borges?

- En este libro no hay una biografía de Kodama, el personaje de ficción es Ceferino, un chico que trabajaba en el cementerio de Recoleta con su padre. Es el dispositivo narrativo, que uso para contar una ficción. Es un recorrido imaginario por los últimos recuerdos de Kodama, su amor por la literatura, su pasión por cuidar y proteger la obra de quien fue su marido.

Ella nunca se presentó como Madame Borges porque decía que la libertad es “no ser de nadie”. Me vi todas sus entrevistas, si bien es una mujer del palo de la cultura Kodama se juntaba con Moria Casán, con José María Muscari quien le hizo una entrevista buenísima. Era muy divertida. Coqueta. Educada. Culta. Fina. Apasionada. Menuda de cuerpo pero con una personalidad fuerte, de samurai como le decía Borges.

Ella lo conoció cuando tenía apenas 16, el ya había perdido la vista de un ojo, eran compañeros de estudio de inglés antiguo. El nunca la vio y después de muchos años se enamoraron. Ella le narraba la vida a Borges con palabras exactas.

Florencia Etcheves.

-A un personaje de tus libros le pusiste el nombre de tu hija.

-Si. Ella era chica y me preguntó: ¿Cuando le vas a poner mi nombre a un personaje tuyo. Y le puse Manuela (Pelari) a una policía que era una figura chiquita pero creció y terminó siendo interpretado por Luisana Lopilato en Pipa. Estaba feliz y lo de ella va por el lado de la música.

-¿ Que momento del día preferís para escribir?

-La mañana. Contrario a lo que suele definir a los escritores de las películas, me gusta dormir temprano, no tomo alcohol ni fumo. Sin dudas, la mañana es mi mejor momento. Y por la tarde corrijo lo que escribo.

-¿Còmo es la relación con tu editora?

-Con Graciela Gliemmo es un viaje compartido. Nos entendemos aunque no le gusta que le cuente. Le gusta sorprenderse y saber si alguien que está fuera de la historia, pueda sorprenderse.

Así son los próximos proyectos de Florencia Etcheves: "Si me hace la mariposa, me subo al tren"

-¿Tenés otros proyectos?

-Si. Estoy con un proyecto grande, audiovisual de México. Es importante. Una serie de época, de romance con vestido largo y me encanta. Pero no puedo contar. No soy de planear pero si lo que aparece me gusta y me hace la mariposa, me subo al tren. Si no, lo dejo pasar.

Tengo equipos de escritura y vamos presentando ideas y nos llaman. Estoy escribiendo una película para Chile también. Y amo vampirizar a las personas, si veo una ropa, un peinado, un gesto, un detalle, lo robo, lo copio, lo anoto y lo uso para mis personajes. Por eso colecciono libretas y libretitas. Tengo muchas y las acomodo en mi repisa. Que me regalen una libretita me hace muy feliz.

Fotos: P.Cuarterolo/Perfil.