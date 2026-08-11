Qué leen las famosas: estos son los 5 libros que recomiendan Antonela Roccuzzo, Julieta Ortega y Juliana Awada

El universo de las redes sociales permite conocer los gustos ocultos, los rincones favoritos y las recomendaciones literarias de las personalidades más destacadas del país. Las famosas comparten habitualmente sus pasiones con los seguidores y revelan cuáles son aquellas lecturas que marcan sus días en el ámbito personal.

Desde novelas de fantasía hasta ensayos históricos y manuales de bienestar, cada opción refleja una faceta única y muy trabajada de sus profundas personalidades públicas. Desde Antonela Roccuzzo, pasando por Julieta Ortega hasta Juliana Awada, exploramos los detalles y argumentos de los títulos que acaparan la atención absoluta en las mesitas de luz y las bibliotecas.

Antonela Roccuzo es fanática de la trilogía fantástica de Holly Black.

Fantasía, política y diseño: las elecciones de Antonela Roccuzzo, Julieta Ortega y Juliana Awada

Antonela Roccuzzo sorprende frecuentemente a sus seguidores al mostrar su auténtico fanatismo por las sagas juveniles de alta fantasía contemporánea. En sus cuentas oficiales exhibió con muchísimo entusiasmo la popular trilogía escrita por la autora Holly Black, compuesta por los volúmenes "El príncipe cruel", "El rey malvado" y "La reina de nada". Esta historia sumerge por completo a los lectores en un universo repleto de hadas, intrigas palaciegas y romances oscuros donde la protagonista principal debe sobrevivir con gran destreza en una corte sumamente hostil.

Julieta Ortega y la lectura por la historia de los años 70.

Por su parte, Julieta Ortega se vuelca de lleno hacia la historia argentina con una recomendación de profundo contenido social, político y emotivo. La reconocida actriz destacó públicamente los tres tomos de "La Voluntad", la clásica investigación periodística sobre la militancia revolucionaria en el país durante las décadas del sesenta y setenta, definiendo con precisión a la obra como una gran puerta de entrada a la experiencia política de aquellos intensos años.

Juliana Awada elige libros de diseño y recetarios.

Mientras que Juliana Awada demuestra un estilo de vida enfocado en el buen gusto a través de una mesa repleta de publicaciones estéticas, libros de diseño y recetarios internacionales de gran nivel. Entre los ejemplares que decoran su exclusivo espacio se destacan títulos como "Risotto", un libro de cocina florentina ilustrado con simpáticos dibujos, y obras dedicadas a la cultura visual como "Sofia Coppola Archive".

Bienestar y narrativa actual en las preferencias de Carola Del Bianco y Guillermina Valdés

En otra línea, Carola Del Bianco comparte momentos de absoluta tranquilidad mientras disfruta de las páginas de autores consagrados como Gabriel Rolón, cuyas obras exploran permanentemente los laberintos de la psicología humana, los duelos y los vínculos afectivos más complejos.

Carola Del Bianco elige al autor Gabriel Rolón.

Finalmente, Guillermina Valdés elige priorizar el bienestar integral de las personas con una recomendación literaria muy particular. La empresaria recomienda enfáticamente el libro "Respira" de James Nestor, una obra rigurosa que analiza en detalle la ciencia olvidada de la respiración nasal y su impacto directo en la salud física y mental del cuerpo humano.

Las valiosas elecciones literarias demuestran que las pasiones culturales de estas distinguidas figuras van mucho más allá de las simples tendencias pasajeras. Cada recomendación de Antonela Roccuzzo, Julieta Ortega y Juliana Awada construye un mapa íntimo de sus intereses cotidianos, combinando la imaginación desbordante de la ficción juvenil, el peso ineludible de la memoria histórica y la búsqueda constante de la paz interior. Sin dudas, sus bibliotecas y mesitas de luz funcionan como un espejo perfecto de sus mundos más privados.