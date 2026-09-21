Sumate a Celebrities, el newsletter de CARAS

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La selección incluye información sobre celebridades nacionales e internacionales, entrevistas, eventos, actualidad, espectáculos, viajes, gastronomía y moda, además de contenidos vinculados con los personajes y temas que forman parte del universo de la revista. La propuesta combina las noticias del momento con historias más desarrolladas y contenidos visuales, para ofrecer una mirada ágil sobre la actualidad, pero también para detenerse en aquellas figuras, tendencias y crónicas que merecen ser descubiertas.

La mirada de CARAS, una vez por semana

Cada miércoles, Celebrities, el newsletter de CARAS acerca una selección de lo que está pasando, lo que se viene y aquello que vale la pena mirar con atención, con la calidad editorial y el estilo que caracterizan a la revista. Además de las noticias y contenidos destacados, los suscriptores podrán conocer la palabra de la directora, Mercedes Funes, obtener un análisis sobre la actualidad y los temas que atraviesan cada edición, y también el detrás de escena de la tapa de la semana, con sus protagonistas, producciones y detalles.

De esta manera, Celebrities propone una nueva forma de acercarse al contenido de CARAS: una selección de noticias pensada para entretener, descubrir y mantenerse al día sobre personajes, crónicas de vida, tendencias, entrevistas y actualidad, directamente desde tu correo electrónico. Todo lo que tenés que saber de la semana, seleccionado por nuestro equipo especializado y disponible de manera gratuita.

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