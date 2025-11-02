Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, cumplió dos años y lo celebraron con una fiesta a lo grande. La temática elegida no podía ser otra que el fútbol, con una ambientación que homenajeó tanto al Chelsea, el club donde juega su papá, como a la Selección Argentina.

El cumpleaños de Benjamín, el hijo de Enzo Fernández y Valu Cervantes

El salón estaba decorado en tonos celeste y azul, con enormes globos y pelotas que imitaban un estadio. En el centro, un cartel con el nombre de Benja y el número 2 daba la bienvenida a los invitados. Todo el espacio respiraba fútbol: desde las mesas con platos alusivos hasta los centros de mesa con balones y camisetas personalizadas.

La torta fue uno de las grandes protagonistas. De varios pisos, combinó colores verde, blanco y azul con pelotas en miniatura y un diseño inspirado en una cancha. En la base, se leía en una gran camiseta celeste “Benja 2”, junto al escudo del Chelsea. A los costados, cupcakes decorados con el logo del club completaban la mesa dulce.

Valentina, con un look blanco de mini skort y botas de gamuza, posó junto al pequeño Benjamín, que llevó puesta una camiseta negra con detalles del Chelsea. Detrás de ellos, unos muñecos gigantes de Messi, Dibu Martínez y otros jugadores de la Selección sumaron el toque más divertido de la jornada.

El festejo incluyó varias estaciones de juegos y entretenimiento: castillos inflables, zonas de pintura y hasta un sector con mochilas y souvenirs personalizados del equipo británico. También hubo tatuajes temporales con la cara del cumpleañero, su propio álbum de figuritas y múltiples guiños futboleros que enamoraron tanto a los más chicos como a los grandes.

Benjamín disfrutó de cada momento rodeado de su familia y amigos, entre pelotas, risas y un clima que combinó emoción y ternura. Valentina Cervantes y Enzo Fernández llevaron a cabo una celebración llena de detalles pensados especialmente para él, con la impronta alegre y amorosa que los caracteriza en cada aparición familiar.

F.A