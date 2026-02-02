Frida, la perrita del Turco Husaín y Romina Ansaldo, que acompaña a su hijo desde que nació y es influencer

Romina Ansaldo y Claudio “Turco” Husaín construyeron su historia de amor lejos del ruido mediático, atravesando idas y vueltas, mudanzas y momentos difíciles que fortalecieron el vínculo. Se conocieron en México en 2004, tomaron caminos distintos y años más tarde volvieron a encontrarse en Chile, donde apostaron nuevamente a la relación y formaron una familia.

El Turco Husaín junto a su hijo y su perrita, Frida

Tras la dolorosa pérdida de un embarazo en 2019, la llegada de Mateo en julio de 2021 marcó un antes y un después en sus vidas. Desde entonces, la familia del Turco Husaín se muestra unida y cercana en redes sociales. En ese universo íntimo, hay una figura que se ganó un lugar protagónico: Frida, la perrita que acompaña a Mateo desde sus primeros días.

Los pequeños de la familia

Mateo es el único hijo de la pareja y el motor de su día a día. Presente en muchas de las publicaciones de Romina Ansaldo y el Turco Husaín, el niño crece rodeado de afecto, juegos y rutinas familiares que también incluyen a Frida, su inseparable compañera. Desde que nació, la caniche toy estuvo a su lado, acompañándolo en cada etapa y generando una complicidad que quedó registrada en videos.

La conexión entre Mateo y Frida no pasó desapercibida: escenas de juegos, siestas compartidas y momentos espontáneos que quedan retratados y guardados en redes. Ese vínculo genuino fue el puntapié para que la perrita comenzara a tener cada vez más protagonismo y se transformara, casi sin buscarlo, en una influencer.

Frida, la perrita influencer que conquistó las redes

De color marrón y tamaño pequeño, Frida es una caniche toy que logró lo que pocos: tener su propio perfil de Instagram y una comunidad que sigue cada uno de sus pasos. Con divertidas poses, looks cuidados y videos llenos de ternura, la mascota del Turco Husaín se convirtió en una influencer que conquista por su naturalidad y carisma.

Frida, la perrita del Turco Husaín

Lejos de ser solo una mascota, Frida es presentada como una integrante más de la familia del Turco Husaín. Su presencia constante junto a Mateo refuerza la imagen de un hogar unido, donde los vínculos se construyen desde el afecto y la compañía.