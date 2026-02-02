lunes 02 de febrero del 2026
En vivo
CELEBRIDADES Hoy 19:54

Frida, la perrita del Turco Husaín y Romina Ansaldo, que acompaña a su hijo desde que nació y es influencer

Se convirtió en una integrante clave de la familia del exfutbolista y la modelo, y hoy brilla en redes con perfil propio.

Turco Husaín y su familia
Turco Husaín y su familia | INSTAGRAM

Romina Ansaldo y Claudio “Turco” Husaín construyeron su historia de amor lejos del ruido mediático, atravesando idas y vueltas, mudanzas y momentos difíciles que fortalecieron el vínculo. Se conocieron en México en 2004, tomaron caminos distintos y años más tarde volvieron a encontrarse en Chile, donde apostaron nuevamente a la relación y formaron una familia.

Frida, la perrita del Turco Husaín
El Turco Husaín junto a su hijo y su perrita, Frida

Tras la dolorosa pérdida de un embarazo en 2019, la llegada de Mateo en julio de 2021 marcó un antes y un después en sus vidas. Desde entonces, la familia del Turco Husaín se muestra unida y cercana en redes sociales. En ese universo íntimo, hay una figura que se ganó un lugar protagónico: Frida, la perrita que acompaña a Mateo desde sus primeros días.

Los pequeños de la familia

Mateo es el único hijo de la pareja y el motor de su día a día. Presente en muchas de las publicaciones de Romina Ansaldo y el Turco Husaín, el niño crece rodeado de afecto, juegos y rutinas familiares que también incluyen a Frida, su inseparable compañera. Desde que nació, la caniche toy estuvo a su lado, acompañándolo en cada etapa y generando una complicidad que quedó registrada en videos.

La conexión entre Mateo y Frida no pasó desapercibida: escenas de juegos, siestas compartidas y momentos espontáneos que quedan retratados y guardados en redes. Ese vínculo genuino fue el puntapié para que la perrita comenzara a tener cada vez más protagonismo y se transformara, casi sin buscarlo, en una influencer.

Frida, la perrita influencer que conquistó las redes

De color marrón y tamaño pequeño, Frida es una caniche toy que logró lo que pocos: tener su propio perfil de Instagram y una comunidad que sigue cada uno de sus pasos. Con divertidas poses, looks cuidados y videos llenos de ternura, la mascota del Turco Husaín se convirtió en una influencer que conquista por su naturalidad y carisma.

Frida, la perrita del Turco Husaín
Frida, la perrita del Turco Husaín

Lejos de ser solo una mascota, Frida es presentada como una integrante más de la familia del Turco Husaín. Su presencia constante junto a Mateo refuerza la imagen de un hogar unido, donde los vínculos se construyen desde el afecto y la compañía.

EN ESTA NOTA
También te puede interesar

Más en