Evangelina Anderson mostró los intimidantes mensajes que recibe del Turco Husaín por MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity logró que muchos famosos comenzaran a tener una cercana relación entre ellos. Cumpleaños, cenas juntos y finales tensas fueron solo algunos de los momentos que compartieron y que los unió cada vez más. Sin embargo, muchos notaron cierta complicidad entre algunos de ellos. Desde el primer programa, Evangelina Anderson y el Turco Husaín mostraron una fuerte amistad en redes sociales y en la pantalla que sorprendió a todos. A pesar de esto, la modelo mandó al frente al exfutbolista y mostró los intimidantes mensajes que recibe por el reality de cocina.

Algunas celebridades de MasterChef Celebrity

Los mensajes amenazantes que recibe Evangelina Anderson del Turco Husaín

La amistad de Evangelina Anderson y el Turco Husaín se podía ver en sus interacciones en el programa o fotografías que compartían del detrás de escenas. En todo momento, las bromas entre ellos y comentarios demostraban la complicidad que había. Sin embargo, lejos del reality, también se seguían viendo, al compartir eventos y transporte de ida a las grabaciones. La modelo reveló que ella llevaba al exfutbolista en el auto, pero recibía intimidantes mensajes cuando se tardaba.

Evangelina Anderson mandó al frente al Turco Husaín

"Escuchame, ya estoy caminando para la esquina. No te hagas la viva, y me dejes esperando diez hora", la "amenazaba" en tono de broma el exfutbolista. De esta manera, en otro video que él le mando, apuntó: "La señorita Evangelina me dijo un horario. No llegó. Ahora me encuentro caminando hacia su domicilio". Finalmente, ellos se encontraron, pero no faltó el reproche del Turco por la tardanza. "Los mensajes amenazantes del Turco Husaín para que no llegue tarde a buscarlo. ¡Que clavo me pusieron!", expresó la modelo en sus historias de Instagram.

La dinámica amistad entre Evangelina Anderson y el Turco Husaín

Desde el comienzo del programa, Evangelina Anderson y el Turco Husaín comparten grupo de amigos, tanto en el detrás de escenas como en la cocina. Su amistad llegó al punto de que ambos no tienen secretos con el otro, y no dudan en lanzarse dardos en pleno vivo. Incluso, en los últimos programas, el exfutbolista apuntó contra el look de la modelo, y ella no dudó en contraatacar, demostrando que ya no tienen límites con el otro.

Evangelina Anderson, Turco Husaín

Los seguidores de ambos pudieron ver que la amistad sigue, incluso lejos del estudio, y no tardaron en viralizar los mensajes que Evangelina Anderson recibe del Turco Husaín, uniéndose a las bromas y las risas entre ellos. MasterChef Celebrity está por llegar a su final, pero la amistad creada entre los famosos sigue siendo tan fuerte como el comienzo, y cada vez se nota más en las fotos y momentos que comparten juntos.

A.E