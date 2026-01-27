El Turco Husaín criticó sin filtro el look de Evangelina Anderson en MasterChef Celebrity: “Excelente clima laboral”

Una nueva jornada de eliminación se vivió por la noche del lunes en MasterChef Celebrity (Telefe). La tensión entre los participantes fue evidente, estando en juego la continuidad en el ciclo. Pero además de los sentimientos propios frente a esta instancia, en la que el jurado determina qué participante queda fuera, en la jornada se vivió un inesperado cruce entre El Turco Husaín y Evangelina Anderson.

La modelo se encontró en la cuerda floja, mientras que el exjugador ya tenía asegurada su continuidad en el certamen de cocina al realizar un gran plato que le dio pase directo al balcón, y fue desde allí que no dudó en lanzar un feroz comentario para Evangelina Anderson quien eligió un sofisticado look para la ocasión.

El Turco Husaín vs. Evangelina Anderson

El certamen de cocina atraviesa una especial etapa ante la incorporación de nuevos participantes y la sección de repechaje, por lo que los famosos se muestran en alerta para defender su lugar en MasterChef Celebrity. Y en este contexto, se generan diversas idas y vueltas que llaman la atención de los televidentes, y esto fue lo que ocurrió entre El Turco Husaín y Evangelina Anderson.

La tensa situación, que terminó en risas, se desarrolló al momento en que la modelo se dirigió hacia el jurado para realizar la presentación de su plato, el que determinaría si continuación o no en el ciclo. En medio de los nervios propios de la situación, Evangelina destacó que su look era total white al igual que Donato Di Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. “Vinimos en composé los cuatro. Bueno, somos un montón de blanco”, lanzó.

En ese momento, El Turco Husaín no dudó en lanzar un comentario que, quedó en evidencia, que había comentado con sus compañeros: “Un velador”. Pese a la distancia que los separaba, la modelo lo escuchó y preguntó si el "velador" era ella. En ese momento, La Joaqui intervino: “No le des bola. Es envidioso. Ya quisiera él volver a usar pollera”. Mientras que Emilia Attias halagó a la modelo, diciéndole que su look era hermoso.

Es que Evangelina Anderson lució un conjunto de encaje floral, de camisa y pollera, de color blanco. Se trata de una de las tendencias del momento, combinada con volados en ambas piezas, pero evidentemente esta moda no es del gusto del exjugador, que no dudó en hacer una comparación con un objeto.

Si bien este intercambio fue en tono jocoso, Germán Martitegui no dudó en lanzar: “Excelente clima laboral”. Por su parte, Evangelina Anderson dejó en claro que tiene un gran vínculo con El Turco Husaín, e indicó: “Es el Pitufo Gruñón, es el Grinch. Pero yo sé que en el fondo me quiere”.

Lo cierto es que El Turco Husaín y Evangelina Anderson continúan siendo compañeros de certamen, ya que la modelo pasó esta nueva eliminación y fue Esther Goris quien se despidió de la competencia de cocina.