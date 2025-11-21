Fueron identificados los ladrones que entraron a la casa de Valeria Mazza: los detalles

El miércoles pasado, cerca del mediodía, la tranquilidad del barrio de San Isidro se quebró cuando un grupo de delincuentes intentó ingresar a la casa de Valeria Mazza. El hecho se produjo en la calle Monte Grande y, aunque los ladrones lograron llegar hasta la propiedad, el plan terminó frustrado cuando fueron descubiertos y se dieron a la fuga.

Valeria Mazza

Según detallaron fuentes del caso, cinco jóvenes participaron del intento de asalto, aunque solo tres alcanzaron a saltar el portón y acercarse al fondo del domicilio. En el interior se encontraban una de las hijas de Valeria Mazza y una amiga, quienes comenzaron a gritar al ver movimientos sospechosos. Ese instante fue suficiente para que los delincuentes abandonaran la vivienda y escaparan, dejando incluso una mochila que tiraron a pocas cuadras.

Así capturaron a los ladrones que ingresaron a la vivienda de Valeria Mazza

Recientemente, los cinco presuntos ladrones que ingresaron a la casa de Valeria Mazza fueron identificados a partir de un trabajo coordinado entre las autoridades de San Isidro y el municipio de Tigre. Se trata de dos jóvenes de 17 años, dos de 18 y uno de 19. La clave estuvo en el análisis minucioso de cámaras de seguridad municipales, privadas y de Trenes Argentinos.

Con ese material, la fiscalía de Martínez autorizó ocho allanamientos en domicilios vinculados a los sospechosos. Aunque ninguno fue localizado durante los operativos, se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las que se ven en los videos, además de documentación que permitió confirmar sus identidades.

La palabra de Alejandro Gravier tras el susto de la familia de Valeria Mazza

Apenas trascendió la noticia, Alejandro Gravier, pareja de Valeria Mazza, habló desde Madrid, donde se encontraba por trabajo, y buscó transmitir tranquilidad: “Está todo bien”, afirmó en diálogo con Infobae. Luego profundizó sobre lo ocurrido: “Está todo controlado y está siendo investigado por la policía. No se llevaron nada porque al ver que había gente, salieron corriendo”.

Valeria Mazza y Alejandro Gravier

El esposo de Valeria Mazza, también reflexionó sobre la creciente inseguridad y la necesidad de un cambio profundo. Señaló que estos episodios se repiten a diario y que, en algún momento, deberán frenarse para garantizar una mayor protección para todos los ciudadanos. Además, destacó que lo ocurrido debería servir como punto de partida para impulsar mejoras reales en materia de seguridad.