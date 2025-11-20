Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, arrasa en Netflix con el estreno de una nueva película argentina

Netflix vuelve a apostar por una producción nacional que promete ser un éxito en streaming. Se trata de Miss Carbón, la nueva película de Agustina Macri, la hija de Maurio Macri, que llegará a la plataforma el próximo viernes 19 de diciembre y que cuenta la historia de real de Carla Antonella Rodríguez, una mujer trans que se convirtió en la primera minera en un pueblo de la Patagonia.

De qué trata Miss Carbón, la nueva película de Agustina Macri

Miss Carbón es la nueva apuesta de Agustina Macri, la hija de Mauricio Macri, que desembarca en Netflix con una historia inspirada en hechos reales. La película sigue el recorrido de Carla Antonella Rodríguez, conocida como “Carlita”, una mujer trans que desafió décadas de tradición y prejuicio en una región minera argentina donde el ingreso de mujeres a las galerías estaba prohibido por superstición. Su lucha para ganarse su lugar bajo tierra se convierte en el corazón del film.

La protagonista es Lux Pascal, quien vuelve a brillar con una interpretación cargada de matices y sensibilidad. Reconocida por su trabajo en cine, teatro y televisión, la actriz encarna a Carlita con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que sostiene la narrativa. A su lado, el elenco reúne figuras como Laura Grandinetti y Romina Escobar, además de la participación especial de Paco León.

La película profundiza en la doble lucha de su protagonista: por un lado, el deseo de cumplir su sueño y trabajar en la mina pese a la discriminación; por el otro, su camino hacia la aceptación de su identidad de género en un entorno hostil. Agustina Macri aborda estos ejes desde una mirada íntima y social a la vez, mostrando cómo la pasión y la persistencia pueden derribar prejuicios arraigados y abrir caminos impensados.

Agustina Macri y Lux Pascal

Como coproducción argentino-española, Miss Carbón combina mirada internacional y raíz local, construyendo un retrato crudo pero esperanzador de una mujer que cambió su destino y el de toda una comunidad. Con su llegada a Netflix el próximo viernes 19 de diciembre, la película promete instalarse como una de las historias más conmovedoras del año.