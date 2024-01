Charlotte Caniggia es la hermana melliza de Alex, otro popular personaje argentino y ambos llegaron a la fama gracias a sus disruptivas ocurrencias, además de ser hijos Claudio, un exitoso futbolista de los 80 y 90 y la mediática Mariana Nannis. Lo que es claro, es que las picantes frases de Charlotte siempre dejan una gran marca.

Mariana Nannis con Charlotte y Alex Caniggia

Pese a todo, esas marcas no siempre son buenas, como en este caso. Resulta ser que tras una pelea con Coti Romero que tuvo sus raíces en el Bailando, Caniggia soltó dichos discriminatorios, repudiables y dolorosos para la correntina ex Gran Hermano 2023.

Cuál fue la fuerte frase que dijo Charlotte Caniggia

La influencer no dudó en hablar y decir lo que pensaba de Coti Romero frente a las cámaras de Intrusos. “Siento que Coti es mala gente. A mí no me cae bien, y no siento que sea buena persona”, explicó la melliza de Alex.

Charlotte Caniggia, finalmente, sobrepasó cualquier límite cuando dijo en medio del móvil: “Creo que Coti es una villera y punto. No tengo más nada que decir de ella”. Rápidamente, los seguidores de Coti Romero y varias personalidades importantes salieron a repudiar los dichos discriminatorios de la compañera de Jesús Vinent en el show televisivo.

