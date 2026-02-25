Pampita fue determinante y mostró sus fotos privadas para desmentir rumores de infidelidad

El martes por la tarde estalló una bomba: Pampita fue la protagonista de la noticia que dio Martín Salwe en Sálvase quien pueda (América) al indicar que le había sido infiel a su pareja, Martín Pepa. Desde ese momento, la modelo no dudo en desmentir la información y lo hizo con un relato detallado de sus últimos días, y posteriormente compartió contenido que apoyó sus palabras. Además, indicó que si es necesario acudirá a la Justicia con medidas legales al difundirse una noticia falta.

Las fotos de Pampita

"Pasó en un hotel para compartir una comida puertas adentro. Se encontró con un viejo affaire. Hay un hotel en un bosque, llamado La Locanda, ahí se hospedaba Caro. Siempre pedía comida a la habitación", informó Martín Salwe sobre cómo habría sido la estadía de Pampita en Punta del Este e indicó que la segunda persona involucrada era Cochito López, con quien se la relacionó tiempo atrás, y se habría reecontrado al momento que se alojo en este hotel, sola.

El panelista de SQP aseguuró que esta información fue brindada por personal del hotel, testigos de este supuesto encuentro clandestino, ya que Pampita se encuentra en pareja con Martín Pepa. “Es un hotel exclusivo en Punta del Este. A mí me acaba de escribir una relaciones públicas del hotel y me dijo que es verdad. Que lo que estás contando vos es verdad”, lanzó la conductora, Yanina Latorre.

Ante esta versíón fue la propia Pampita que llamó en vivo a Majo Martino y desmintió categoricamente la información. "Cuando hay mentiras, soy la primera en salir a aclarar las cosas. No es verdad. En ese hotel estuve con mi hijo, Benicio, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. Si quieren, llamen al hotel”,indicó, visiblemente enojada ya que aseguró que no quería que se digan mentiras y que circule esa información, ya que no son "sus valores".

En la misma línea, la modelo señaló que no tiene ningún tipo de vínculo ni comunicación con Cochito López y que está muy bien con su pareja, Martín Pepa, con quien compartió el verano alojados en una quinta en José Ignación y que fue tras esta estadía que se alojo en el hotel en cuestión. "Estuve dos días en Locanda con mi hijo Benicio porque mi novio se volvió”, indicó.

Con esta comunicación, Pampita desmintió euforicamente y con argumentos haberle sido infiel a Martín Pepa. Sin embargo, decidió dar un paso más: mostrar fotos de su alojamiento en el hotel. En diálogo con Ángel de Brito, le compartió dos contenidos: un video en el se ve como ella hace un recorrido por las instalaciones hasta encontrarse con su hijo, Benicio, y una foto que le sacó al niño compartiendo un momento con ella en la cama.

Las imágenes fueron compartidas en las cuentas oficial de LAM (América) y generaron controversias debido a que muchos aseguraron que Pampita debió compartir su intimidad por la circulación de información falsa. Por su parte, Martín Salwe sostuvo que se tratan de datos que le fueron dados por parte de personal que fueron testigos de la situación.