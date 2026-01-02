El mejor amigo de Wanda Nara, Kennys Palacios, se casa con su novio tras 12 años de relación: así fue la propuesta

Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara, se casa con su novio tras 12 años de relación en una historia que refleja el inicio de una nueva etapa personal. La propuesta marcó un momento especial que abre camino a la celebración de un vínculo construido con el tiempo, repleto de momentos compartidos y admiración mutua.

Tras 12 años en pareja, se casa Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara

Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara, anunció su casamiento con Roi Orbegozo después de más de una década juntos. La propuesta se convirtió en el punto de partida de una etapa distinta, que tendrá como protagonista la unión formal de la pareja. Este paso marcó el inicio de una nueva etapa juntos.

Kennys Palacios y Wanda Nara

Después de 12 años de relación, el estilista anunció que se casará y compartió cómo fue la propuesta que marcó su fin de año. La pareja construyó su historia en un entorno de confianza y cercanía, compartiendo proyectos y experiencias que fortalecieron la relación. La decisión de dar el paso hacia el matrimonio llegó en uno de los mejores momentos de la relación.

La historia de Kennys Palacios y Roi Orbegozo se caracteriza por la estabilidad y por el crecimiento conjunto. Durante estos años, ambos se apoyaron en sus respectivos caminos profesionales y personales, mostrando cómo la convivencia y el compromiso se sostuvieron en el tiempo, lleno de momentos de admiración mutua.

Kennys Palacios y Roi Orbegozo

Cabe destacar que el presentador es conocido en el mundo del espectáculo por su cercanía con Wanda Nara. Su rol como estilista y confidente lo convirtió en una figura presente en distintos momentos de la vida de la empresaria. Sin embargo, en el último tiempo su presente laboral lo mostró desempeñándose en un nuevo rol como presentador de un reconocido streaming.

La increíble propuesta de casamiento de Roi Orbegozo a Kennys Palacios

El momento de la propuesta fue uno de los más comentados por los seguidores del influencer. El video que compartió Kennys Palacios en sus redes sociales mostró cómo su pareja decidió sorprenderlo con un gesto sencillo pero significativo, que marcó el inicio de esta nueva etapa juntos tras 12 años en pareja.

La propuesta de matrimonio se dio en el marco de los festejos de Año Nuevo, en un entorno paradisíaco que tuvo como escenario los fuegos artificiales iluminando el cielo. La pareja del estilista lo sorprendió con una declaración de amor que selló una historia construida durante más de una década, convirtiendo la celebración en un momento inolvidable para ambos.

En las imágenes que compartió después, se pudo ver a Kennys Palacios visiblemente emocionado, sin poder contener las lágrimas ante la sorpresa. Entre abrazos, risas y miradas llenas de amor, el estilista pronunció el esperado “sí quiero”, mientras en sus redes escribió “Me caso”, acompañado de un corazón, reflejando la alegría que sentía.

Kennys Palacios y Roi Orbegozo

Kennys Palacios, el mejor amigo de Wanda Nara, se casa con su novio tras 12 años de relación en una historia que marca el inicio de una nueva etapa personal. La propuesta se convirtió en el punto de partida de un camino que tendrá como protagonista la celebración de su unión con Roi Orbegozo.

VDV