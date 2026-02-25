Una vez más, el nombre de Juan Manuel “Cochito” López vuelve a aparecer en la esfera de la vida sentimental de Carolina “Pampita” Ardohain y a eclipsar a los espectadores. Este martes 24 de febrero, en el programa Sálvese Quien Pueda -SQP- (América), Martín Salwe brindó una fuerte primicia al aire: al parecer, la modelo le habría sido infiel a su novio, Martín Pepa, con el automovilista. De inmediato, ambos protagonistas salieron a hablar ante los medios acerca de estas versiones.

Pampita negó haber estado con Cochito López

De acuerdo con la información que portaba el periodista de espectáculos, Pampita y Cochito López se habrían encontrado a solas en el exclusivo hotel Locanda, en Punta del Este; hasta incluso señaló una presunta cena romántica entre ambos que incluyó cocida italiana y vino. En primera instancia, fue la propia top model quien salió rápidamente a confrontar estas especulaciones: "Cuando hay mentiras, ustedes saben que soy la primera en salir a aclarar las cosas, porque no me gusta que después lo levanten los portales y se agrande todo".

Martín Pepa y Pampita | Instagram

Acto seguido, resaltó que estuvo acompañada por Benicio, su segundo hijo varón: “Estuve con mi hijo, que se quedó los dos días conmigo todo el tiempo. No entiendo por qué inventan algo así”. Además, remarcó que, durante su estadía en Uruguay alquiló una casa en José Ignacio junto a Martín Pepa y sus amigos, mientras que el tiempo en el que se hospedó en el lujoso hotel, el empresario estaba en Argentina.

Finalmente, fue contundente a la hora de hacer referencia a su vínculo con el corredor: “No tengo comunicación con esa persona, no hablo por teléfono, por WhatsApp ni por Instagram. No es un amigo con el que yo hable ni me comunique”. Y agregó: “Estoy muy bien con mi novio, estuve todo el verano con él”.

La palabra de Cochito López tras su presunto affaire con Pampita

No es la primera vez que se relaciona a Cochito López con Pampita. Meses atrás, tras el distanciamiento de la conductora y Pepa, el nombre del aficionado a la velocidad resonó fuerte entre ambos. En aquel entonces, surgieron rumores sobre el posible pedido del deportista en ocultar su presunto encuentro. “Ella le habría pedido a él que niegue todo por una cuestión de que no quiere tener problemas con Martín Pepa”, aseguraron en Puro Show a fines de agosto de 2025.

No obstante, ante las nuevas versiones, Cochito le envió un audio por WhatsApp a Karina Iavícoli en LAM (América TV), donde negó absolutamente todo: “Es todo mentira, no tengo ni idea de dónde lo sacaron a toda esta historia que dijeron. Lo desmiento al 100%”. Aunque evitó profundizar en detalles, fue contundente: “No existe nada de esta historia que inventaron”. Cabe destacar que es inusual que el piloto salga a hablar en los medios hablando de su vida privada, incluso si es para desmentir rumores.

Cochito López y Pampita | Instagram

De esta manera, tanto Pampita como Cochito López dejaron en claro que entre ellos dos no existe ni existió contacto alguno. Mientras la experta fashionista disfruta de su presente sentimental al lado de su novio Martín Pepa, del cual se los ve profundamente enamorados, el automovilista se enfoca de lleno en su carrera profesional manteniéndose alejado de los medios de comunicación y de los escándalos mediáticos. Ante el bullicio generado, la presentadora se puso en contacto con LAM y le dejó en claro a Ángel de Brito que no llevará a la justicia a Martín Salwe, pero fijó su postura: "Yo creo que uno tiene que poder defenderse y acá está en juego mi pareja actual. No me gusta que ensucien mi reputación, No me gusta que me lo hagan a mí y yo no lo hago. Hay que saber poner los límites".

