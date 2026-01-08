La historia del hijo que Martín Migueles no quiere conocer: “Wanda ahora empezó a averiguar”

Wanda Nara y Martín Migueles están separados, al menos según lo cuenta Yanina Latorre. Como si la noticia no fuese lo suficientemente escandalosa, por el contexto y todo lo que se supo sobre una supuesta infidelidad, ahora la conductora sumó un detalle que tiñe todo de un tinte más complicado: la historia de un supuesto hijo al que el empresario se negaría a conocer.

La historia del supuesto hijo no reconocido de Martín Migueles

Ayer por la noche, Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara y Martín Migueles están separados. La conductora no dudó en afirmarlo y dio detalles de cómo había sido el proceso, destacando que él se negaría a dejarla y le suplicaría por volver. “Se arrastra diciendo que le va a demostrar que no le miente”, aseguró.

Yanina Latorre dio detalles sobre la separación.

En esa catarata de historias, hubo un detalle que prácticamente lo dijo al pasar, pero que terminó resonando fuerte por la importancia del tema. “Wanda está averiguando sobre la causa. La enojó mucho lo de Ciardone y no nos olvidemos del hijito que tiene y no conoce”, aseguró, tajante.

Yanina Latorre confirmó la existencia del hijo de Migueles.

A raíz de esta noticia, desde SQP se comunicaron con Yanina, que no dudó en brindar más detalles sobre estas historias. “Ella lo dejó y él está ahora cual arrastrado rogándole de volver y que le va a demostrar que no es verdad, ¿qué le va a demostrar pedazo de atrevido? ¡Si Ciardone qué necesidad tiene de mostrar todo eso! “, comenzó diciendo, enérgica.

Tras esas primeras declaraciones, Yanina habló del tema del supuesto hijo que Martin Migueles no quiere conocer. La conductora aseguró que “Él tiene un hijo que conoce y que no lo quiere conocer “, dijo, y añadió que, aunque le habría “dado el apellido”, tras una demanda “Le terminó pagando entre 400.000 y 700.000 pesos por mes”.

Wanda Nara y Martín Migueles.

A esta información, Yanina Latorre agregó que, según sus fuentes, Migueles habría desoído a la Justicia cada vez que fue citado por este tema. “Todas las veces que el juez de menores intervino y lo citaron, él lo dejó plantado”, continuó.

La reacción de Wanda Nara

Como se podía esperar, Yanina Latorre también brindó precisiones sobre la manera en la que habría reaccionado Wanda Nara ante todos estos hechos. “Lo que le molesta es quedar como que le volvieron a mentir. Yo hablé con alguien del entorno de ella, muy cercano, y le dije que ni se preocupe, que cualquiera puede conocer a un tipo y en dos o tres meses darse cuenta que es un bolu**. No es el marido de toda la vida (…) para mí, lo grave es lo turbio que es él. Ella ahora empezó a averiguar”, explicó.

En lo que respecta al supuesto hijo que no quiere conocer, Latorre fue igual de tajante. “Wanda, que la podés criticar, decirle lo que quieras, pero siempre está con sus hijos, los ha criado” dijo en primera instancia, para después sumar que la conductora habría escuchado “una historia al revés” sobre la madre del niño, pero que habría papeles que la desmentirían.

Yanina Latorre se mostró totalmente tajante con respecto a la historia del supuesto hijo de Martín Migueles y la manera en la que habría influido sobre su relación con Wanda Nara. De momento, igualmente, no se ha conocido ningún material que lo pruebe de manera fehaciente, más allá de la seguridad de la conductora de SQP.