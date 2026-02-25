Así fue el lujoso cumpleaños de Felipe y Marta Fort: looks glamouroso e invitados especiales

El 24 de febrero, por la noche, Felipe y Marta Fort reunieron a sus seres queridos, y arrancaron el 25 de febrero de la manera más glamourosa y amorosa. Los hijos de Ricardo Fort son de los modelos e influencers más importantes de los últimos años. Rodeados de moda y polémicas, viven sus vidas entre la Argentina y Miami. Sin embargo, para este año especial, decidieron quedarse en Buenos Aires y disfrutar de una glamourosa cena, junto a sus amigos y familia.

El cumpleaños de Felipe y Marta Fort

Cena e invitados especiales: Así fue el cumpleaños de Felipe y Marta Fort

Felipe y Marta Fort son de los hermanos más unidos de las redes sociales. Si bien muestran su independencia en cada trabajo de modelos o influencers que toman, ambos se terminan encontrando para celebrar sus logros. Este 25 de febrero, ambos cumplen 22 años, y decidieron hacer una celebración durante la noche anterior para recibirlo de la mejor manera. En un restaurante de lujo, donde los colores oscuros y la iluminación de estilo bar se robaron la atención, se reunieron con algunos amigos y familia, como Rocío Marengo y su bebé Isidro. En sus redes sociales, Felipe Fort recordó a su padre con una foto, lo que generó emoción entre sus seguidores.

El cumpleaños de Felipe y Marta Fort

El cumpleaños de Felipe y Marta Fort

Tras disfrutar de una rica comida gourmet, y una sesión de fotos donde lucieron sus looks cancheros, llegó la medianoche, y con eso el cumpleaños de los hermanos. Ambos se acercaron a una mesa en el centro del lugar, junto a una torta con formato de corazón y total white. La misma tenía detalles en dorado y decía escrito "Happy birthday". Los presentes les cantaron la famosa canción, mientras que ambos hablaban en voz baja, dejando en claro su complicidad.

Total black y con estilo rockero: los looks de Felipe y Marta Fort para su cumpleaños

Felipe y Marta Fort son de los influencers jóvenes más fashionistas de las redes sociales. Sus diversos trabajos en la moda los llevaron a crear su estilo personal y marcarlo en todos los eventos donde se presentan. En su cumpleaños, ambos eligieron el total black para dejar en claro su amor por los oscuros, la sensualidad y la comodidad. Por un lado, Felipe optó por un look rockero de musculosa remerón, con un pañuelo en la cabeza como accesorio clave. Por el otro, Marta fue por un vestido ceñido al cuerpo largo, de diseño oriental, que se destacaba por ser de dos telas diferentes: un lado era puro encaje, mientras que el otro era de seda.

Los looks de cumpleaños de Felipe y Marta Fort

En sus redes sociales, los seguidores y usuarios no dudaron en dejarles sus mensajes de felicitaciones, al igual que envidiar el lujoso y glamouroso comienzo de cumpleaños que tuvieron junto a sus seres queridos. En un restaurante gourmet, y rodeados de sus personas favoritas, Felipe y Marta Fort volvieron a disfrutar de un festejo juntos en la Argentina.

A.E