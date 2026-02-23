Así fue el inesperado casamiento de Cande Tinelli: mejores y peores looks, regalos millonarios e invitados de lujo

Cande Tinelli celebró su inesperado casamiento en una jornada emblemática que reunió a familiares, amigos y figuras destacadas del espectáculo. La boda, con el músico Coti Sorokin, se convirtió en un evento recordado por looks, regalos millonarios y presencia de invitados de lujo, que marcaron la magnitud de la celebración.

Los mejores y peores looks del inesperado casamiento de Cande Tinelli

Cande Tinelli protagonizó su inesperada boda el 24 de febrero de 2024, en una celebración que reunió a familiares, amigos y reconocidas figuras del espectáculo. La unión con el músico Coti Sorokin quedó marcada por atuendos llamativos, regalos millonarios y la presencia de invitados destacados, que dieron forma al destacado evento.

Cande Tinelli y Coti Sorokin

A dos años del casamiento de la boda de la hija de Marcelo Tinelli con el músico, se realizó en un entorno cuidado y con una organización que combinó detalles modernos con toques tradicionales. La celebración se convirtió en un punto de encuentro para personalidades destacadas que compartieron una jornada festiva.

El primer look de Cande Tinelli para su casamiento fue uno de los más comentados. La novia eligió un vestido blanco con transparencias y detalles bordados, acompañado por un velo largo que aportó un aire clásico dentro de una propuesta moderna. El diseño resaltó su estilo personal y se convirtió en el centro de atención, marcando el tono de la velada.

Mica, Cande, Lolo, Fran, Juana Tinelli y Coti Sorokin

Entre los invitados, se destacaron atuendos elegantes que combinaron sofisticación y originalidad. Marcelo Tinelli optó por un traje formal en tonos oscuros, mientras que Soledad Aquino utilizó un look marcado por cristales sublimados. Mica Tinelli eligió un atuendo violeta con lentejuelas al cuerpo. Por su parte, Juanita Tinelli se declinó por un vestido corto en color negro con brillos y breteles finos.

Los regalos millonarios y los invitados de lujo que tuvo el casamiento de Cande Tinelli

La lista de obsequios preparada por Cande Tinelli y Coti Sorokin incluyó opciones de gran valor. Algunos presentes alcanzaron cifras de hasta 10 millones de pesos, lo que llamó la atención por la magnitud de la propuesta. Entre los regalos se destacaron piezas de diseño, objetos de lujo y experiencias exclusivas, pensadas para la pareja.

Marelo, Cande Tinelli, Coti Sorokin y Soledad Aquino

La unión entre la diseñadora y el artista contó con la presencia de figuras reconocidas del espectáculo, la música y la moda, entre ellos, Lourdes Sánchez, Jimena Barón, Milett Figueroa, Pampita, entre otros. Personalidades cercanas a la familia Tinelli y colegas del músico se sumaron al festejo, convirtiendo la jornada en un evento de gran visibilidad.

Cabe destacar que Cande Tinelli y Coti Sorokin se separaron un año después de su casamiento celebrado en febrero de 2024. La relación, que había comenzado con gran exposición pública y culminó en una boda con invitados de lujo, atravesó dificultades que llevaron a la ruptura definitiva en 2025.

Cande y Marcelo Tinelli

Cande Tinelli celebró su inesperado casamiento en una destacada jornada que reunió a familiares, amigos y figuras destacadas del espectáculo. Los mejores y peores looks, los regalos millonarios y los invitados de lujo formaron parte de un evento que sigue siendo recordado en cada aniversario.

