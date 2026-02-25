Así es el lujoso centro de rehabilitación en el que se internó Sarah Ferguson tras la detención del príncipe Andrés

La detención del príncipe Andrés fue un golpe para la monarquía británica, debido a las acusaciones y la vinculación del hermano del rey Carlos con Jeffrey Epstein. Sin embargo, su propia familia se vio envuelta en el escándalo, cuando se dio a conocer que Sarah Ferguson también había mantenido una relación cercana, incluso luego de que el empresario fuera condenado por un delito sexual. Es por eso que todos buscaron su paradero, cuando su exesposo fue detenido. Según dieron a conocer medios expertos en realeza, la ex duquesa de York se habría internado en una lujosa clínica de Suiza.

Príncipe Andrés, Sarah Ferguson / Créditos: AFP e Instagram

El centro de rehabilitación donde se encontraba Sarah Ferguson, cuando detuvieron al príncipe Andrés

El príncipe Andrés es sospechoso de haber revelado datos confidenciales de su gestión pública con Jeffrey Epstein, el financista fallecido señalado por pedofilia. Sin embargo, su exesposa, Sarah Ferguson, también fue vinculada con el empresario, ya que se descubrieron correos electrónicos y una relación cercana con él, incluso luego de la condena por delito sexual. Es por eso que muchos medios de comunicación buscaron dónde se encontraba la ex duquesa, durante la detención del ex duque de York.

Según dieron a conocer desde Mujer Hoy y el Daily Mail, Sarah se marcó a uno de sus lugares confort: la clínica Paracelsus Recovery de Zúrich (Suiza), que ronda de los 15.000 euros al día. El lugar está situado a orillas de un lago, y se especializa por tratar desde adicciones hasta problemas de salud mental, enfocándose en el bienestar del paciente y la paz mental del mismo. "Siempre se siente como en casa en Paracelsus y sabe que allí recibirá cariño y atención, además de un tratamiento médico experto cuando se siente más vulnerable", habría asegurado una fuente al Daily Mail sobre la internación de Ferguson. La ex duquesa sería una clienta recurrente, y no intenta ocultarlo a la prensa. Incluso, llegó a revelar en Telegraph que el mismo centro le abrió las puertas y diagnosticó trastorno por estrés postraumático y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

La clínica Paracelsus Recovery de Zúrich / Créditos: Instagram y página web

La reacción de Beatriz y Eugenia de York a la detención de su padre

La detención del príncipe Andrés llevó a que la esfera de la realeza reaccionara inevitablemente a lo ocurrido. Sus hijas, Beatriz y Eugenia de York, mantuvieron una distancia en todo momento de su familia, sobre todo tras la aparición de las sospechas y acusaciones. Según dio a conocer el Daily Mail, ambas “están en estado de shock” e “inquietas” tras la noticia, pero en ninguna de sus redes sociales emitieron un comunicado o mensaje al respecto. Con respecto a su madre, tampoco mostraron un apoyo hacia ella, dejando que viaje de la clínica a los Alpes franceses y a los Emiratos Árabes Unidos.

Sarah Ferguson y sus hijas, Beatriz y Eugenia

A pesar de haber sido liberado, a solo 11 horas de su detención, la situación de los ex duques de York sigue estando latente entre la monarquía británica y los medios de comunicación. Sarah Ferguson buscó alejarse de la mediatización y las sospechas, y se internó en un centro de rehabilitación de su confianza, donde se mantuvo durante los días más difíciles para su exesposo.

A.E