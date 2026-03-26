Mica Viciconte mostró su nuevo baño: estampado exótico, estilo moderno y una decoración inspirada en Fabián Cubero

Mica Viciconte compartió en Instagram el resultado de la renovación de uno de los baños de su casa y, más allá del entusiasmo con el que lo presentó, lo que se ve en las imágenes es una apuesta estética bastante clara. El espacio no es grande, pero está resuelto con decisiones puntuales que le dan identidad sin cargarlo. La primera es el empapelado, que cubre la parte alta de las paredes con un motivo de hojas tropicales en tonos beige, verdes secos y dorados sobre una base oscura. Ese recurso le da impacto visual al ambiente y se vuelve el elemento más fuerte del conjunto. No es un baño minimalista: hay una intención decorativa marcada desde el arranque.

Mica Viciconte y un baño donde manda el contraste

Ese estampado exótico no aparece solo, sino combinado con una parte inferior pintada en un tono oscuro, casi negro, que recorre todas las paredes. Ese contraste entre la base lisa y el empapelado superior hace que el baño no se vea saturado, aun con un diseño tan protagonista. También ayuda el espejo redondo con marco negro, que corta las líneas rectas del ambiente y refuerza la lectura moderna. La grifería negra va en la misma dirección: acompaña al sostener la paleta.

Así quedó el baño de Mica Viciconte luego de la reforma.

El vanitory es otro de los puntos que más se destacan en las fotos. Está hecho en una madera clara, con frente ranurado y dos cajones grandes con tiradores largos del mismo material, una elección que suma textura sin meter otro color. Arriba aparece una bacha blanca de apoyo, bien redonda, que contrasta con la línea más recta del mueble. Esa combinación entre negro, blanco y madera clara termina de armar el baño. No hay demasiados objetos sobre la mesada: apenas un difusor, un dispenser y un par de toallas, lo que deja ver que la apuesta pasa más por los materiales que por la decoración suelta.

Mica Viciconte, entre lo selvático y una impronta más sobria

También se ve que la iluminación juega a favor. Hay spots cuadrados embutidos en el cielorraso que bajan una luz puntual y limpia, sin sumar artefactos visibles. En el pasillo previo al baño aparece otra clave: piso simil madera, paredes claras y una puerta negra, una combinación más sobria que funciona como antesala antes de entrar a un ambiente con más personalidad. En ese cruce entre lo exótico del empapelado y la limpieza de las líneas generales aparece una lectura posible del foco que planteó Mica: un baño moderno, llamativo, pero al mismo tiempo bastante ordenado y funcional. Ahí es donde, por su perfil más sobrio y sin vueltas, se puede leer esa impronta inspirada en Fabián Cubero.