María Becerra se fue a pasar la Navidad a Finlandia y vivió un inolvidable fenómeno "mágico": "Gracias vida"

Tras un año intenso en lo laboral y atravesado por momentos personales de alto voltaje emocional, María Becerra decidió hacer una pausa y recibir la Navidad de una manera muy especial. La artista viajó a Finlandia junto a su pareja, el cantante J Rei, para celebrar las fiestas lejos de los escenarios y conectarse con una experiencia natural única que rápidamente compartió con sus seguidores en sus redes sociales.

El destino soñado de María Becerra

Desde el primer día, María Becerra se mostró completamente impactada por el destino elegido. A través de su cuenta personal de Instagram, la cantante pop publicó imágenes y videos donde se la ve posando junto al cielo finlandés, iluminado por auroras boreales, uno de los fenómenos naturales más impresionantes del mundo. Emocionada, acompañó las postales con un mensaje simple pero contundente: “Gracias vida”, dejando en claro la magnitud del momento que estaba viviendo.

María Becerra y su novio | Instagram

La intérprete no ocultó su asombro al presenciar el espectáculo de luces que tiñó el cielo de verdes y rosas intensos. “Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, escribió, destacando lo extraordinario de haberlas visto apenas llegada al país.

En otro de los registros, la artista describió con detalle la experiencia y la emoción compartida junto a su pareja. “Miren cómo bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos. Es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno… y hoy en nuestro primer día de caza de auroras las vemos así de hermosas e intensas. La misma guía dijo que es la primera vez que las ve así”, expresó, reflejando el carácter casi irrepetible del evento.

J Rei también utilizó sus redes para contar cómo vivió este viaje soñado. El músico destacó no solo el fenómeno natural, sino el hecho de compartirlo con su novia en un momento tan especial. “Las vacaciones de nuestros sueños, venir a ver auroras boreales, y en la primera que salimos a cazarlas las vimos en color verde y rosa, una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, escribió, visiblemente conmovido.

María Becerra compartió imágenes de su travesía bajo el frío extremo

Más allá de las auroras, la pareja se animó a distintas actividades típicas del invierno. Entre ellas, paseos en motos de nieve y jornadas de esquí con temperaturas cercanas a los -20 grados. Totalmente abrigados, bromearon sobre el frío intenso: “Hablame de frío che... con hielo en las pestañas”, expresó María Becerra, sumando una cuota de humor a la aventura.

María Becerra y su novio | Instagram

Además, reflejó su alegría al compartir esta aventura junto a su compañero de vida: “Mi bebé feliz en la moto de nieve”. Ambos, con cara de felicidad, disfrutaron del recorrido que les ofrecía ese exclusivo centro de esquí, junto a un paisaje de ensueños.

De esta manera, María Becerra cerró el año conectada con la naturaleza en su máximo esplendor, el descanso y el amor, lejos del ruido frenético de sus shows y cerca de experiencias que quedarán grabadas para siempre. Finlandia fue el escenario perfecto para una despedida de año mágica, cargada de gratitud, emoción y momentos que, sin dudas, marcarán un antes y un después en su vida personal.

NB