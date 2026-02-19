La furiosa reacción de Ivana Icardi tras las declaraciones de su hermano, Guido Icardi, y su reunión con Wanda Nara

Ivana Icardi vuelve a tomar protagonismo en las redes sociales. El motivo está vinculado a la entrevista que brindó su hermano Guido Icardi en Intrusos (América TV) y al encuentro posterior que tuvo con Wanda Nara, quien enfrenta hace tiempo una batalla legal y mediática con Mauro Icardi.

Ivana Icardi opinó sobre el llamativo comportamiento de Guido Icardi

Guido Icardi, uno de los hermanos de Mauro Icardi, brindó una entrevista por primera vez en televisión y generó una fuerte repercusión. Durante su visita a Intrusos, el joven de 29 años se refirió al vínculo del delantero con su familia, contó cómo fue su infancia en Rosario y dio su mirada sobre el enfrentamiento con Wanda Nara.

"Al alcanzar la fama, cada uno se muestra como es", aseguró sobre la postura distante de Mauro Icardi con sus familiares. Asimismo, contó que el jugador del Galatasaray en el ámbito familiar y cotidiano "tiene una personalidad y un carácter muy fuerte. Cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo".

Guido Icardi

Tras retirarse del ciclo, Guido Icardi visitó a sus sobrinas, Francesca e Isabella, y compartió una imagen junto a ellas y Wanda Nara. Como era de esperarse, la publicación causó repercusiones ya que tiempo atrás le dedicó fuertes palabras a la conductora y hasta se mostró del lado de Mauro Icardi. Al parecer, ambos dieron vuelta la página y plantaron bandera blanca.

Aunque eso no fue todo: Maxi López también se fotografió con él y con Martín Migueles, el actual novio de Wanda, para subirlo a sus historias de Instagram y mostrar que compartieron una distendida reunión. Ante estas imágenes, que muchas personas interpretaron como una "indirecta" para Mauro Icardi, y las declaraciones de Guido Icardi, apareció otra persona del clan familiar del futbolista.

Se trata de Ivana Icardi, quien no dudó en brindar su opinión al respecto mediante su red social de X (ex Twitter). La hermana de Mauro fue lapidaria con Wanda Nara y lanzó un comentario con ironía dirigido a ella. “Hace 10 años a mí me mató la doña por todos lados con sus amiguitos periodistas por salir en TV, dejándome de lo peor. Hoy se ve que le interesa, porque te invita hasta a una pizza”, escribió en alusión al encuentro entre su hermano y la mediática.

El mensaje de Ivana Icardi tras ver a su hermano Guido Icardi reunido con Wanda Nara

Luego, Ivana Icardi hizo hincapié en las reiteradas preguntas sobre la entrevista que dio Guido Icardi. En este sentido, aclaró que no profundizará sobre conflictos familiares de manera pública y que ya mantuvo una charla con él: “No me pregunten más por lo que hizo Guido ayer, no voy a hablar mal de mis hermanos. Obviamente no estoy de acuerdo y lo que opino ya se lo dije en privado”.

La reacción de Ivana Icardi tras las declaraciones de su hermano, Guido Icardi

El emotivo posteo de Ivana Icardi a su hermano Mauro Icardi en el día de su cumpleaños

Este jueves 19 de febrero, Mauro Icardi cumple 33 años y por esta razón, su hermana Ivana decidió dedicarle un emotivo posteo en su red social. Pese a estar a kilómetros de distancia y de no mostrarse juntos públicamente hace largo tiempo, la modelo no dejó pasar esta oportunidad para abrir el baúl de los recuerdos y compartir una adorable postal vintage junto a él.

“Feliz cumpleaños”, escribió junto a imagen, a la que le sumó un emoji de torta y un corazón blanco. En la misma se los podía ver a ambos sentados frente a una torta ambientada como una cancha de fútbol, con pequeños jugadores y arcos en miniatura. Su gesto no pasó desapercibido y en medio de la polémica con su hermano Guido Icardi cobró más fuerza en las redes sociales.

La publicación de Ivana Icardi dedicada a su hermano Mauro

