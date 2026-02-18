El gesto de Guido Icardi con Wanda Nara y sus hijas que enfureció a Mauro Icardi

La interna familiar de los Icardi sumó un capítulo inesperado y, aparentemente, mucho más sensible que cualquier declaración. Luego de su explosiva entrevista en Intrusos (por América TV), Guido Icardi habría mantenido un encuentro con Wanda Nara y con sus sobrinas, Francesca e Isabella.

El encuentro con Francesca e Isabella que sacudió la interna

El encuentro entre tío y sobrinas fue cordial y se dio en un contexto privado. Guido habría compartido un momento con las niñas, priorizando el vínculo afectivo por encima de los conflictos que mantienen los adultos.

Este gesto no pasó desapercibido. Personas cercanas al entorno del futbolista aseguran que la reunión no le habría caído nada bien a Mauro Icardi, especialmente por el delicado momento que atraviesa su relación con Wanda Nara.

Guido Icardi con Wanda Nara, Francesca e Isabella

El conflicto entre el delantero y la empresaria lleva meses ocupando titulares, con tensiones judiciales y mediáticas que parecen no encontrar tregua. En ese marco, que su propio hermano se muestre cercano a su expareja sería interpretado como una señal incómoda.

“Lo desconozco”: la frase que marcó distancia

Horas antes del encuentro, Guido había sido tajante en televisión al hablar de su vínculo con Mauro. “Lo desconozco. Desde hace 10 años la relación no cambió mucho”, afirmó.

También reveló que lo invitó a su casamiento y que aún no obtuvo respuesta. “Al principio me lo tomaba personal, ahora ya me acostumbré a que no nos responda”, lanzó, dejando en evidencia una relación fría y distante.

Si bien evitó posicionarse públicamente en los conflictos entre Mauro y Wanda, el acercamiento a sus sobrinas podría leerse como un mensaje claro: más allá de las disputas entre adultos, el lazo familiar sigue presente.

La familia Icardi arrastra tensiones desde hace años. Guido habló de bandos, silencios y actitudes que considera egoístas. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo y hasta expresó su deseo de ver a su hermano terminar su carrera en Rosario.

Por el momento, Mauro Icardi no se pronunció ni sobre las declaraciones televisivas ni sobre el encuentro con Wanda Nara y sus hijas. Pero en el mundo del espectáculo ya especulan con que este gesto podría profundizar aún más la grieta familiar.

AM