Mauro Icardi es uno de los personajes mediáticos más importantes de las últimas semanas. Su participación en diversas polémicas lo transformaron en tema de conversación y críticas de los usuarios de las redes sociales. Sin embargo, la familia del futbolista siempre se pronuncia en defensa o en contra de él. Esta vez, fue Guido Icardi el que decidió romper el silencio y su lejanía con los medios de comunicación, y detalló cómo es Icardi en la intimidad y cómo golpeó su separación de Wanda Nara.

Guido Icardi, Mauro Icardi

Guido Icardi apuntó contra su hermano, Mauro Icardi: "Lo desconozco"

En Intrusos (América), Guido Icardi habló en vivo para contar su verdad de la situación, tras haber publicado un descargo en contra de los hipócritas. “Lo desconozco. Desde hace 10 años, la relación no cambió mucho. Es una personalidad muy fuerte. No se si mal carácter, si se le mete algo en la cabeza quiere que sea a su modo”, destacó del futbolista. De esta manera, aseguró que nunca se metió en los conflictos familiares, ya que decidió involucrarse en el fútbol, manteniendo la neutralidad. “Wanda no lo cambió. Al alcanzar la fama, cada uno se muestra como es", sentenció.

Respecto a la participación de escándalos del futbolista, se alejó de la mediatización de su hermano y apuntó: "Depende para qué me perjudica. Hay veces en que me abrió las puertas ser Icardi, y en otras me comparan con él". Finalmente, decidió ir contra su actitud actual, y aseguró que no habla con ningún miembro de la familia. “Me voy a casar y él está invitado. Todavía no me respondió. Al principio me lo tomaba personal, ahora ya me acostumbré a que no nos responda", dijo tajante.

Las internas familiares y el enojo de los hermanos de Mauro Icardi

Es de público conocimiento que dentro de la familia Icardi existe una interna complicada que acompaña a Mauro desde que su perfil se hizo público con el fútbol. Entre peleas de los padres y bandos elegidos, Guido Icardi mostró su desacuerdo con la neutralidad de su hermano y apuntó que él actuaba de una manera "egoista". “Nadie lo traicionó. Cuando se separa de mi familia, hay que elegir un bando. Él se pelea con todos igual. Estoy cansado de estar a la defensiva. Estamos todos grandes y podemos hablarlo, pero él no lo hace. Te mata con el silencio", sentenció.

Mauro Icardi y su familia

Al final de la entrevista, reveló su intención de poder crear una relación con su hermano, y deseó: “Espero que termine su carrera en Newells, y tenerlo en Rosario”. Por el momento, Mauro Icardi no se pronunció al respecto, por lo que creció la expectativa de los usuarios por saber la opinión del futbolista ante los dichos del tatuador. Guido Icardi mantiene el silencio mediático en la mayoría de los escándalos, pero decidió apuntar contra el futbolista, en medio de un complicado presente.

A.E