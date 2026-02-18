Guido Icardi reveló la dura infancia que tuvo Mauro Icardi: "Se quedaba dos semanas en la casa de un amigo"

Mauro Icardi vuelve a estar en el centro de la escena mediática. Esta vez, se debe a que su hermano Guido Icardi decidió hablar públicamente sobre él y contar detalles sobre la difícil infancia que vivieron tras la separación de sus padres. El joven de 29 años, quien es padre de dos hijas, se sentó por primera vez en un programa de televisión y no se calló nada.

Guido Icardi rompió el silencio sobre la vida personal de Mauro Icardi

En medio del constante interés mediático que rodea a Mauro Icardi, una nueva voz salió a escena. Se trata de su hermano Guido Icardi, quien decidió hablar públicamente en Intrusos (América TV) para responder cada pregunta sobre el delantero del Galatasaray.

Con la atención de la audiencia como de los usuarios de las redes sociales, el joven abordó distintos aspectos de su historia personal y familiar. Lejos de esquivar temas sensibles, habló de cómo fue crecer con padres separados y cómo atravesaron, junto a Mauro Icardi, esa etapa marcada por cambios y adaptaciones. Durante la entrevista también recordó su infancia en Rosario, ciudad donde dieron sus primeros pasos y comenzaron a forjar el camino que años más tarde llevaría al futbolista a consolidarse en Europa.

Guido Icardi

En ese recorrido, Guido Icardi recordó: “Nosotros éramos chicos cuando nuestros papás se separaron. En el 2011 empezó la interna en mi casa, mis viejos se separaron y Mauro se fue a jugar afuera. Yo me vine con mi papá en el 2013 para acá y en España se quedó mi mamá con mi hermana”. Sobre qué postura tomó su hermano, quien ya jugaba en Barcelona con apenas 16 años, contó: “Se posicionó en el medio, venía a visitar a la familia pero no era un tema de elegir entre papá y mamá”.

Luego, Guido Icardi realizó una llamativa observación sobre la dinámica familiar con la que creció: “Nosotros nunca fuimos una familia unida”. Asimismo, manifestó: "En la familia de mi madre veo que ellos son re unidos, una casa con amor. Nosotros cuando éramos chicos capaz que no había ese amor, no estuvo el acompañamiento. Siempre fuimos todos muy distantes”.

De hecho, reveló uno de los comportamientos de Mauro Icardi durante su adolescencia: "Él tenía un amigo y se quedaba dos semanas en la casa de él. No pasaba por casa e iba directamente al colegio. Mi familia siempre fue un poco descontracturada".

Mauro Icardi

Guido Icardi reveló cómo es Mauro Icardi puertas adentro

Sin vueltas y con mucha calma, Guido Icardi también contó cómo es Mauro Icardi en el ámbito familiar y cotidiano. “Tiene una personalidad y un carácter muy fuerte. Cuando se le mete algo en la cabeza quiere que las cosas sean a su modo. Mi hermano siempre fue de tener las cosas como las quiere, de ser muy obsesivo”, expresó.

Uno de los puntos que más interés despertó fue cuando contestó si el jugador les dio la espalda a los suyos cuando alcanzó el éxito y la fama. “No puedo decir que Mauro nos dé la espalda, la vida del futbolista es así. Creo que, progresivamente, se fue alejando de la familia porque formó la suya propia”, respondió el joven.

De esta manera, Guido Icardi reveló la dura infancia que tuvo Mauro Icardi y su aparición en Intrusos no pasó desapercibida. Su testimonio sumó una pieza más al rompecabezas de la historia del jugador y generó repercusión inmediata en redes sociales.