Nicolás Behringer reveló qué hará con los 70 millones de pesos que ganó en La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se convirtió en el nuevo campeón de La Voz Argentina 2025. El joven de 28 años conquistó al público con su talento, su humildad y una historia de vida marcada por la perseverancia. Oriundo de Buenos Aires, integró el equipo de Luck Ra, quien este año debutó como coach en el ciclo de Telefe.

La Voz Argentina

Tras consagrarse en la gran final de La Voz Argentina, Nicolás Behringer se llevó el premio mayor: 70 millones de pesos, un auto cero kilómetro y un contrato con un importante sello discográfico. Recientemente, el artista compartió su emoción y reveló cuáles son sus próximos pasos luego de su paso por el reality que cambió su vida.

Sus planes tras ganar La Voz Argentina

A solo horas de convertirse en el nuevo campeón, Nicolás Behringer contó qué hará con el dinero del premio. Fiel a su perfil reservado, el joven sorprendió al revelar que su principal objetivo es cumplir un sueño familiar: “Quiero tener una casa propia para mi hermana y para mí. Es algo que siempre deseamos y ahora lo puedo hacer realidad”, expresó con emoción.

El cantante, que también recibió un vehículo como parte del premio, bromeó sobre su próximo desafío: “Todavía no sé manejar, pero planeo aprender pronto”, confesó. Además, adelantó que parte del dinero servirá para impulsar su carrera musical: “Esto es solo el comienzo. Quiero grabar mis canciones, seguir creciendo y devolverle al público todo el cariño que me dio”, sostuvo.

La historia de Nicolás Behringer

Antes de brillar en el escenario de La Voz Argentina, Nicolás Behringer cantaba en los pasillos del subte porteño, guitarra en mano, para poder sostener su hogar y cubrir los gastos de alquiler. La muerte de su padre lo llevó a asumir la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Julieta, quien hoy tiene 19 años: “Ella fue siempre mi motor. Cuando sentía que no podía más, me recordaba por qué estaba haciendo todo esto”, contó el artista.

Luck Ra y Nicolás Behringer

El vínculo con su coach, Luck Ra, también fue clave en su recorrido dentro de La Voz Argentina: “Facu es un tipo con un corazón enorme. Me ayudó a creer en mí cuando todavía dudaba de lo que podía hacer”, aseguró Nicolás Behringer, que interpretó junto a su mentor Que me falte todo durante la gran final.