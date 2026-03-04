Zaira Nara dejó atrás al jean chupin y marca tendencia con el pantalón efecto reptil más audaz de la temporada

Durante años el jean chupín fue palabra santa en el guardarropa femenino. Ajustado, versátil, fácil de combinar y perfecto para estilizar la silueta, se convirtió en un uniforme urbano casi indiscutido. Pero la moda —como siempre— se mueve. Y hoy el reinado del skinny empieza a ceder frente a propuestas más audaces, más expresivas y menos previsibles. En ese cambio de paradigma, Zaira Nara vuelve a leer el pulso de la tendencia con precisión quirúrgica.

La hermana de Wanda Nara dejó de lado el clásico denim ajustado y apostó por un pantalón metalizado con textura efecto reptil que no sólo llama la atención, sino que marca dirección.

Del skinny al statement: cómo cambió la silueta

El jean chupín dominó desde mediados de los 2000. Su auge coincidió con la estética ultra slim, las botas por encima del pantalón y la obsesión por las siluetas ceñidas. Era práctico, combinable y democrático. Sin embargo, la saturación terminó jugando en su contra.

La moda actual propone algo diferente: cortes rectos, tiro medio o bajo, piernas amplias y, sobre todo, piezas con identidad propia. El pantalón deja de ser acompañante y se convierte en protagonista.

Zaira Nara

El modelo que eligió Zaira Nara va exactamente en esa línea. Recto, con caída fluida y textura metalizada, rompe con la idea del básico silencioso. Es una prenda que se impone.

El metalizado no es nuevo. En los años 70 fue sinónimo de disco y libertad; en los 90 reapareció ligado a la estética futurista; y en los 2000 se mezcló con el pop y el glamour exagerado. Hoy vuelve resignificado.

Zaira Nara

La clave está en cómo se lleva. Ya no se trata de brillo por exceso, sino de contraste inteligente. Zaira Nara lo combinó con un top azul anudado —de impronta deconstruida— y botas negras en punta, logrando equilibrio entre sensualidad y sofisticación. El acabado efecto snake aporta un guiño rockero, mientras que el tono plateado dialoga con la estética nocturna sin caer en lo obvio. Es glam, pero con intención.

Qué significa esta elección en clave moda

Cuando una figura como Zaira Nara reemplaza el skinny por un pantalón metalizado, no es casualidad. Está enviando un mensaje: el básico cómodo puede quedarse en el día a día, pero la noche exige actitud.

La tendencia actual se mueve hacia: Piezas con textura, brillos estratégicos, siluetas más relajadas, mezcla de lujo y descontractura. Además, el metalizado tiene un componente simbólico fuerte: habla de seguridad. No es una prenda para quien quiere pasar desapercibida. Es para quien entiende que la moda también es narrativa personal.

En otra de las imágenes, Zaira Nara suma un tapado de piel (o eco piel) con estampa animal. Ese detalle transforma el estilismo en algo casi cinematográfico. Hay un aire setentoso, un guiño al old glam europeo, pero reinterpretado desde una estética actual.

Zaira Nara

La mezcla de texturas —metal, tejido estructurado, piel— construye profundidad visual. Y eso es algo que el jean chupín, por más noble que sea, difícilmente pueda ofrecer.

¿Estamos en el fin del skinny? No se trata de cancelarlo, sino de entender que perdió centralidad. La moda 2026 apuesta por prendas que generen impacto. El pantalón ya no es un fondo neutro: es el eje del outfit.

Zaira Nara

Zaira Nara lo entiende y lo ejecuta con naturalidad. Cambia el denim ajustado por brillo reptil y, sin exagerar, logra un equilibrio que muchas veces es difícil de alcanzar. Porque al final, más allá de la prenda, la verdadera tendencia no es el metalizado en sí mismo. Es animarse a salir del molde. Y en eso, claramente, el jean chupín empieza a despedirse.

AM