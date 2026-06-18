Gabriel y Bárbara Levinas: arte, moda y legado familiar

Creció en una casa donde el arte, el periodismo y la cultura formaban parte de la vida cotidiana. Bárbara Levinas (50) es diseñadora de indumentaria egresada de la UBA e hija de Gabriel Levinas (74), periodista, artista plástico, marchand y fundador de revistas como “El Porteño” y “Cerdos & Peces”.

Rodeada de libros, cuadros y artistas construyó una identidad propia en el mundo de la moda. Cofundadora de BESHA junto a Guillermina Noé, lleva más de dos décadas al frente de la marca. En diálogo con CARAS, padre e hija hablaron de la familia y el legado que atraviesa generaciones.

Entre arte y recuerdos, Gabriel y Bárbara Levinas reflejan un legado donde la creatividad y la cultura atraviesan generaciones.

CARAS— ¿Qué aprendizajes sigue aplicando hoy en su marca?

Bárbara Levinas: —La formación me dio una base sólida y herramientas técnicas. El diseño puede estudiarse pero nace de adentro.

Gabriel Levinas: —Siempre fue creativa. Cuando tenía 5 años y yo pintaba, se acercaba a ayudarme. Ya tenía mucha curiosidad por todo.

B.L.: —Haber estudiado fue fundamental, pero la cintura para resolver problemas, te la da el propio oficio.

—¿Cómo nació la colección inspirada en el Mundial?

B.L.: —En una charla con mi socia, Guillermina Noé, con quien creamos la marca hace 21 años. Estábamos mirando materiales y, de repente, los cueros con los colores de Argentina parecieron llamarnos. En cuestión de minutos ya teníamos la idea. El desafío fue unir el cuero con los colores de nuestra bandera y trasladar esa identidad a los accesorios. No sabemos si será un éxito, pero nos entusiasma hacer lo que sentimos. Esta cápsula representa a la marca y al país. Queríamos ser parte de una de las pocas cosas que logra unir a casi todos los argentinos: la pasión por el fútbol.

La diseñadora contó cómo nació su colección inspirada en el Mundial y la influencia que tuvo su papá.

"Crecí en una familia de artistas, coleccionistas, creativos y fotógrafos. Desde chica mi papá me acercó al arte. Viví rodeada de cuadros, libros y artistas. Con el tiempo todo ese universo ayudó a construir mi mirada. Cuando él pintaba yo me acercaba a ayudarlo y me fascinaba observar los procesos creativos", aseguró Bárbara.

"Yo nunca incidí en sus decisiones. Traté de acompañarla. Tenía una fuerza propia muy marcada y una gran independencia desde adolescente. Reconozco mi sangre en ella. Tiene fuerza, es innovadora y conserva el humor y el sarcasmo. Tiene todos los condimentos para transitar la vida de una manera maravillosa", concluyó Gabriel Levinas, sin ocultar su orgullo como papá.