La historia de amor de Agustina Cherri y Tomás Vera: de ser el amigo desconocido de Marcela Kloosterboer a formar una familia

Agustina Cherri y Tomás Vera construyeron una relación que, con el paso de los años, se consolidó como una de las más estables del ambiente artístico. La actriz, reconocida por una extensa trayectoria en televisión, encontró en el músico de la banda Otro Mambo un compañero de vida con quien formó una familia ensamblada que hoy comparten junto a sus cuatro hijos.

Agustina Cherri y Tomás Vera

Aunque actualmente llevan más de una década juntos, lo cierto es que cuando se conocieron él era un completo desconocido para ella. Y es que, aunque ambos formaban parte del círculo íntimo de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling, nunca habían coincidido. Sin embargo, todo cambió durante el matrimonio de la actriz.

Así nació la historia entre Agustina Cherri y Tomás Vera

La historia de Agustina Cherri y Tomás Veras comenzó el 15 de noviembre de 2014 durante el casamiento de Marcela Kloosterboer y Fernando Sieling. La actriz asistió como una de las mejores amigas de la novia, mientras que el músico era uno de los amigos más cercanos del novio.

Agustina Cherri y Tomás Vera

Según contó la propia actriz años después, el flechazo fue inmediato. Durante la celebración conversaron, compartieron gran parte de la noche y la química surgió de manera natural. Incluso, las versiones indican que el músico selló aquella primera velada con un beso que terminó dando inicio a la relación: "Lo vi y quedé flechada", recordó Agustina Cherri en entrevistas pasadas sobre aquel encuentro que cambió el rumbo de su vida.

La separación de Agustina Cherri y Gastón Pauls

Cuando conoció a Tomás Vera, Agustina Cherri atravesaba una etapa de profundos cambios personales pues, hacía poco tiempo se había separado de Gastón Pauls, con quien había mantenido una relación de siete años y formado una familia junto a sus hijos Muna y Nilo.

Agustina Cherri y Muna Pauls

Lejos de generar conflictos, el vínculo avanzó de manera gradual y respetuosa. Tomás Vera comenzó a integrarse a la rutina de la actriz y de sus hijos, mientras Agustina Cherri siempre destacó la buena relación que mantuvo con Pauls incluso después de la separación.

La familia ensamblada deAgustina Cherri y Muna Pauls

Con el paso de los años, el amor entre Agustina Cherri y Tomás Vera se fortaleció y dio lugar a una familia ensamblada consolidada. En 2019 nació Alba Vera, la primera hija de la pareja, y en enero de 2023 llegó Bono, ampliando aún más el hogar que ya compartían con Muna y Nilo.

Agustina Cherri y Muna Pauls

Aunque suelen mantener un perfil reservado respecto de su intimidad, ambos se muestran unidos y acompañándose en cada etapa. A más de diez años de aquel encuentro en el casamiento de Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri y Tomás Vera siguen demostrando que aquel flechazo se transformó en una historia sólida y que sigue creciendo.