Dante, el nieto de Palito, reveló cuánto le costó deshacerse del mandato de su padre y asumir su sexualidad: “Yo tengo otra cabeza”

Dante Ortega reveló cuánto le costó deshacerse del mandato de su padre y asumir su sexualidad, en una entrevista en "Los del Abasto", donde habló con honestidad sobre su adolescencia, sus inseguridades y el proceso de construcción personal. El músico compartió cómo fue encontrar su propio camino, lejos de modelos heredados por su familia.

Dante Ortega, el nieto de Palito, contó cómo logró deshacerse del mandato de su padre

Dante Ortega fue uno de los invitados al ciclo Los del Abasto, el streaming conducido por Gustavo Méndez desde el Shopping Abasto. En esta edición, el joven músico habló sobre su presente artístico y sus nuevas canciones. Fue justamente hablando del proceso creativo detrás de una de ellas, que el nieto de Palito Ortega se sinceró y habló de una manera muy franca sobre una etapa que definió como "intensa".

Dante Ortega

“Siempre fui muy inseguro. Me costó mucho todo el tema de asumir mi sexualidad, quererme”, expresó. En ese momento, reconoció que inconscientemente intentaba encajar en un modelo que no lo representaba: “Quería seguir un prototipo de mi viejo, la casita en zona norte”.

Cabe destacar que la referencia a su padre, Sebastián Ortega, no fue desde el conflicto, sino explicar que durante años sintió que debía responder a una imagen que no era propia, hasta que logró identificar lo que realmente quería para sí. “Me di cuenta de que me estaba cargando de algo que no soy yo”, comentó Dante Ortega.

Dante Ortega

En ese proceso, el músico encontró una forma de definirse con palabras simples pero contundentes: “Yo soy un pendejo que tengo otra cabeza, que tengo mi libertad”. La frase resume el recorrido que lo llevó a construir una identidad auténtica, alejada de estructuras heredadas y más cercana a sus propios deseos.

Además, habló de cómo el amor y los vínculos afectivos fueron claves en ese camino. “Y habla de eso, de ser más libre. Obviamente a través del amor y de otras personas que van apareciendo”, agregó, en referencia a sus nuevas canciones. Según explicó, la música se convirtió en un canal para expresar lo que antes no podía decir con palabras.

Dante Ortega

El artista, que forma parte de una familia reconocida en el mundo del espectáculo, eligió transitar su carrera con un estilo propio. Si bien reconoce la influencia de su entorno, busca diferenciarse desde lo artístico y lo personal. En el streaming de Los del Abasto, mencionó que está trabajando en nuevos temas que lo representan más fielmente, y que su búsqueda está enfocada en conectar desde lo auténtico.

Dante Ortega

Dante Ortega, nieto de Palito, reveló cuánto le costó deshacerse del mandato de su padre y asumir su sexualidad, en un proceso que marcó su adolescencia y lo llevó a construir una identidad más libre. Con palabras claras, compartió cómo fue reconociendo sus propios deseos y alejándose de modelos que no lo representaban.

VDV