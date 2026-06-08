El gesto que le hizo Lali Espósito a Duki en el escenario y generó polémica

Este fin de semana, Lali Espósito llevó a cabo su doble fecha en el Estadio Monumental ante un multitudinario público que cantaron sus canciones y la llenaron de ovaciones. El espectáculo se destacó no solo por su despliegue escénico, la producción de alto nivel, los cambios de vestuario y el cuerpo de bailarines, sino también por la presencia de artistas invitados que se sumaron al show. En ese contexto, la cantante compartió escenario con Duki, quien años atrás habría realizado un comentario que no cayó del todo bien. Es así que la artista protagonizó un gesto sobre el escenario que no pasó desapercibido y generó repercusión en redes sociales.

El pasado entre Duki y Lali Espósito

En 2018, durante una entrevista con la revista Rolling Stone, Mauro Lombardo, más conocido como Duki, tomó distancia de la música de Lali Espósito a través de declaraciones que generaron polémica. En ese marco, expresó con contundencia: “Mirá, la voy a hacer corta: yo no soy Lali Espósito, yo no quiero fama. Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical, ¿entendés? Yo tengo más hambre que toda la gente que está en este edificio. Me voy a comer el mundo”.

Lali Espósito en el Monumental | Instagram

Como era de esperarse, estas declaraciones llegaron a oídos de la cantante, quien recurrió a su cuenta de X (ex Twitter) para responder con firmeza. “Avísenle a Duki que yo también nací con MUCHA hambre, por eso llegué a donde llegué. Tampoco busqué la fama, vino. Y yo también le digo al presidente de Sony Music adónde quiero llegar. Saludos”, escribió la artista, en un mensaje que rápidamente se viralizó y encendió el debate en redes sociales entre fanáticos por el cruce de declaraciones entre ambos referentes de la música urbana.

Mensaje de Lali Espósito a Duki | X

Sin embargo, a más de ocho años de estas controversias, los cantantes se volvieron a ver las caras. Esta vez, el referente del trap asistió como invitado al espectáculo que brindó Lali en River, marcando un precedente entre ambos artistas. La aparición del referente de este estilo musical no solo potenció el impacto del concierto, sino que también simbolizó el cruce entre el pop y la música urbana en un escenario masivo, consolidando aún más la magnitud del evento.

El gesto de Lali Espósito a Duki que generó controversias

Si bien este intercambio de opiniones quedó en el pasado, los fanáticos de Lali Espósito lo recuerdan con intensidad. En las últimas horas circuló un video en el que, durante la interpretación de Plástico-, que forma parte del nuevo álbum titulado No vayas a atender cuando el demonio llama- la artista aparentemente hace un gesto interpretado por algunos usuarios como burla hacia Duki, su compañero con quien estaba cantando a dúo el tema.

En concreto la acción consistió en señalar con su dedo pulgar a su partener justo en la parte de la melodía que decía: “Ahora que sueno en la radio me buscan, ahora que ya lleno estadios les gusta”. El registro generó debate en la web, aunque no hay confirmación oficial de que se trate de una provocación intencional. No obstante, muchos lo atribuyen a la dinámica escénica propia del show.

Mientras algunos usuarios reaccionaron de manera irónica al fandom de la artista urbana, sus fanáticas celebraron esta puesta en escena. "Es poético que cante eso y que recién ahora que llena los River, Duki vaya a cantar con ella", dijo una, mientras que otra añadió: "Lo señala en la cara jajaja, Mariana sos la mujer más graciosa del planeta".

Mientras el debate en redes sociales sigue vigente, ni Lali Espósito ni Duki realizaron hasta el momento declaraciones públicas sobre el video. En contraposición, el trapero compartió fragmentos de dicho tema dando a entender -de manera sutil- que sólo se trató de una coincidencia y que nada tiene que ver con los entredichos del pasado.