Lali Espósito mostró el innovador tratamiento que se hace en la piel

Lali Espósito no sólo es una de las artistas populares con mayor poder de convocatoria del país, sino que, además, es una referente de belleza para toda una generación. Para la solista, el cuidado integral de su imagen va desde sus osados looks, su maquillaje, su hairstyle, hasta las rutinas de cuidado facial para lucir una piel perfecta y cuidada. En esta oportunidad, abrió las puertas de su intimidad y compartió postales inéditas de un tratamiento con rayos láser.

Así es la exigente rutina de cuidado facial de Lali Espósito

A través de una historia en su cuenta personal de Instagram, Lali Espósito compartió el paso a paso para lucir una piel saludable. Además del skin care que se realiza a diario, la artista mostró que refuerza su técnica de belleza en un centro de estética en el cual se somete a un tratamiento de última tecnología para tener piel luminosa, sana, limpia y tersa.

Lali Espósito | Instagram

De esta manera, se dejó ver recostada boca arriba sobre una camilla mientras dejaba caer su cabello. Además, sumó una vincha de toalla para despejar su rostro y que la experta en cosmética pueda trabajar con el aparato de forma sencilla. Para cuidarse del frío, visitó una bata y sumó, además una manta polar en tono verde oliva, como texturas claves para un momento a puro relax.

“Acá está la data para las que me halagan la piel”, escribió en el clip que viralizó arrobando el centro de estética y agradeciendo el trabajo de la profesional quien cuidadosamente pasó el artefacto por su tez. Cabe destacar que esta intervención es externa, no invasiva, y que no introduce ningún producto que pueda generar alguna reacción.

Lali Espósito: un talento sin filtros y al natural

En más de una oportunidad, Lali Espósito se mostró al natural luciendo algunos elementos que ayudan a potenciar su imagen. En algunas instantáneas colocadas en su perfil, aparece con parches rosados y traslúcidos colocados en la zona de las ojeras, un recurso estético que forma parte de los llamados eye patches o -parches de hidrogel- para el contorno de ojos.

De acuerdo con los expertos en la materia, este tipo de productos está diseñado para hidratar profundamente la piel más fina del rostro, ayudar a desinflamar bolsas y aportar luminosidad a una zona que se suele evidenciar rápidamente el cansancio o el estrés. En otras palabras, este procedimiento se basa en el uso de parches finos y maleables -confeccionados con hidrogel- que se colocan en la zona inferior de los ojos durante algunos minutos. Según indican los especialistas, estos ingredientes favorecen la humectación de la piel, activan la circulación sanguínea y brindan una sensación de frescura casi inmediata, lo que ayuda a darle un aspecto más descansado y luminoso a la mirada.

Lali Espósito | Instagram

Lali Espósito, además de su sólida carrera en la música y la actuación, sigue posicionándose en redes sociales como una gran fuente de inspiración para el cuidado y el bienestar de la estética femenina. Las publicaciones combinan presentaciones de sus shows, fotos relajadas y beauty looks, una fórmula que forma parte de su estrategia de comunicación desde hace años. Así, dejó demostrado que el cuidado de la piel también puede convertirse en un contenido que genere inspiración para sus más de 12,1 millones de seguidores.

NB