El gesto de Wanda Nara que comprobaría la ruptura con Martín Migueles tras los rumores de infidelidad

En pleno verano y cuando todo indicaba que el romance estaba firme, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto que no pasó desapercibido. La empresaria dejó de seguir en redes sociales a Martín Migueles, un movimiento que, en el código no escrito del mundo digital, suele leerse como una señal clara de distancia. La decisión llegó en medio de versiones de crisis que ya venían circulando desde hacía varios días. Para muchos, fue la confirmación de que la relación atraviesa un momento sensible.

Martín Migueles y los mensajes con Claudia Ciardone

Las especulaciones empezaron a crecer cuando se filtraron presuntos mensajes privados entre Migueles y su ex pareja, Claudia Ciardone, un episodio que en redes y programas de espectáculos rápidamente fue bautizado como el “Claudia Ciardone Gate”. La situación tomó mayor dimensión cuando Yanina Latorre aseguró que el personal trainer le habría sido infiel a la conductora, dato que terminó de encender la polémica.

Aunque algunos protagonistas relativizaron la veracidad de esos chats, el impacto mediático fue inmediato y se amplificó con el correr de las horas. Wanda, acostumbrada a convivir con la exposición, intentó en un primer momento bajarle el tono a la situación. Sin embargo, la viralización de los mensajes terminó pesando más que cualquier intento de desmentida.

Wanda Nara y Martín Migueles

En ese contexto, el gesto de Wanda cobró otra lectura. Si bien no hubo comunicados oficiales ni confirmaciones públicas de ruptura, dejar de seguir a su novio fue interpretado como una respuesta concreta frente a las versiones de infidelidad.

Wanda Nara y Martín Migueles, entre silencios y versiones

Hasta ahora, ni Wanda Nara ni Martín Migueles hablaron abiertamente de una separación definitiva ni dieron precisiones sobre el estado actual de la relación. Pero, Yanina Latorre fue tajante: "Wnda y Migueles se hacen los que está todo bien públicamente pero es mentira, él está cag... por los chats "escritos" con Ciardone. Los que leí, los tengo".

Además, a través de sus historias de Instagram, la conductora de Sálvense quien pueda (América TV) remarcó: "Nadie habla bien de Migueles. Todos dicen que la usa, que le quiere manejar todo y que le encanta figurar".

Yanina Latorre sobre las infidelidades de Martín Migueles a Wanda Nara

Más allá de las versiones cruzadas, el gesto de Wanda Nara volvió a mostrar cómo los vínculos atravesados por la exposición pública se leen también a partir de pequeños movimientos. Sin decir una palabra, la empresaria dejó una señal que fue rápidamente como una nueva tensión con su pareja.