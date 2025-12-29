Romina Gaetani fue internada tras un presunto episodio de violencia de género: “Agredida por su pareja”

Romina Gaetani fue internada tras sufrir un presunto episodio de violencia de género en su domicilio, ubicado en el Tortugas Country Club, en la provincia de Buenos Aires. La actriz habría presentado golpes visibles y debió ser asistida de urgencia luego de la intervención policial.

Romina Gaetani en +Caras

La información se conoció este lunes a través de LAM, donde Ángel de Brito dio a conocer detalles del parte policial y confirmó que la actriz fue atendida en un sanatorio de Pilar antes de ser derivada a otro sector para su contención. El hecho generó una fuerte conmoción, tanto por la gravedad de la denuncia como por el silencio que mantiene Romina Gaetani desde entonces.

Qué le sucedió a Romina Gaetani

Fue Ángel de Brito quien anunció la noticia al aire y leyó el informe oficial de lo ocurrido: “Una actriz muy conocida fue internada anoche en un sanatorio de Pilar, policía, atención en la guardia y después la derivaron a otro sector. Aparentemente tendría que ver con violencia de género con respecto a su pareja. Estoy hablando de Romina Gaetani”, comenzó el conductor.

Luego, detalló el contenido del parte policial: “Policía del 911 se presenta en el Tortugas Country Club, por un hecho de violencia de género, quien una vez en el lugar se tuvo entrevista con personal de seguridad que manifestaban que una femenina que se encontraba nerviosa había sido agredida por su pareja”.

Ángel De Brito agregó que la actriz relató una situación sostenida de maltrato: “Se identificó a la femenina como Romina Gaetani, 48 años, actriz, soltera, quien relató que su pareja era agresivo por celos, por lo que se solicitó ambulancia del SAME”. Romina Gaetani fue trasladada al hospital, donde constataron golpes en los brazos y la cadera, y el caso quedó en manos de la UFI de Género.

Quién es Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani

Según informó Ángel De Brito: “se dispuso trasladar a dependencia al imputado identificado como Cavanagh, Luis Ramón, argentino, divorciado, empresario de 59 años”.

Romina Gaetani y Luis Cavanagh

Luis Cavanagh había sido presentado públicamente como la pareja de Romina Gaetani hacía un año. En el programa +Caras, la actriz se había referido a la relación en términos amorosos: “Es un empresario, lo amo, estoy muy enamorada. Es muy parecido a mí, por eso juntos somos dinamita”. Romina Gaetani fue dada de alta este lunes al mediodía. Hasta el momento, no realizó declaraciones públicas ni respondió a los llamados de la prensa, mientras tanto, la investigación judicial sigue su curso.