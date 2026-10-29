Así está hoy Gianni Battellini, el hijo de Flavia Palmiero, que cumplió 32 años

Flavia Palmiero encontró una manera especial de celebrar los 32 años de su hijo menor, Gianmarco Battellini, a quien todos llaman Gianni. La conductora eligió las redes sociales para dedicarle un mensaje de cariño y compartir una serie de fotografías que recorren diferentes momentos de su historia familiar.

Flavia Palmiero compartió fotos de sus hijos

"¡Hoy es su cumple! ¡Felicidades, Gianni! ¡Te queremos mucho!", escribió la conductora en Instagram junto a las imágenes. La publicación permitió conocer postales de la infancia del joven, recuerdos junto a su mamá y escenas compartidas con su hermana mayor, Giuliana.

Las fotos inéditas que compartió Flavia Palmiero por el cumpleaños de su hijo

El álbum que compartió Flavia Palmiero reúne fotografías de distintas etapas de la vida de Gianni. En algunas aparece cuando todavía era un bebé, en brazos de la conductora, mientras que otras lo muestran durante su infancia, entre juegos y momentos cotidianos junto a su familia. También hay recuerdos de viajes y escenas compartidas con Giuliana, con quien creció.

Las fotos inéditas que compartió Flavia Palmiero por el cumpleaños de su hijo

Más que seguir un orden cronológico, el álbum funciona como un recorrido por diferentes momentos familiares. Aunque sus hijos mantienen un perfil bajo y suelen estar alejados de la exposición pública, la también empresaria acostumbra dedicarles mensajes en fechas especiales y compartir algunas postales de sus encuentros.

Así es hoy la vida de Gianni Battellini, el hijo de Flavia Palmiero

Gianmarco Battellini nació en 1994 y es el menor de los dos hijos que Flavia Palmiero tuvo con el empresario Marco Battellini. Desde chico, mostró un marcado interés por la gastronomía, una curiosidad que comenzó mientras miraba programas de cocina conducidos por figuras como Dolli Irigoyen, Donato de Santis, Christophe Krywonis y Osvaldo Gross. A los siete años se animó a preparar su primer plato: un pavo al horno con puerros.

Así es hoy la vida de Gianni Battellini, el hijo de Flavia Palmiero

En 2019 decidió mudarse a Europa y se instaló inicialmente en Copenhague, Dinamarca, donde trabajó en distintas cocinas. Más adelante continuó su camino en España, donde desarrolló su carrera como chef y también se dedicó al tenis, otra de sus grandes pasiones, tanto como jugador como entrenador. A pesar de la distancia, mantiene un vínculo cercano con Flavia Palmiero, quien viajó en distintas oportunidades para visitarlo y compartir tiempo con él. Así, entre recuerdos de su infancia y una vida construida lejos de la televisión argentina, Gianni celebró sus 32 años acompañado por el cariño de su familia.